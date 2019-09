Det er Eurosport som skriver at Bodø/Glimts Håkon Evjen (19) er på plass i Nederland.

Stortalentet har tatt Eliteserien med storm denne sesongen for et Glimt-lag som har overrasket stort.

Evjen har vært en sentral del av et ungt og lovende Glimt-mannskap, og 19-åringen har bidratt med ti scoringer og to målgivende pasninger så langt i sesongen. Så sent som søndag kveld scoret Evjen i 3-3-kampen mot Stabæk.

Kun tre spillere har scoret flere mål enn Evjen i Eliteserien denne sesongen.

Siden overgangsvinduet er stengt i Nederland vil ikke et salg av Evjen kunne bli gjennomført før etter sesongen.

Glimt skal ha takket nei til et bud på 20 millioner kroner fra AZ i sommer.

Dersom Evjen blir enig med AZ om en overgang, blir han lagkamerat med nordmennene Fredrik Midtsjø og Jonas Svensson. Bjørn Maars Johnsen er også i AZs eierskap, men for øyeblikket er spissen på lån i Rosenborg.

Evjen er sønn av tidligere Glimt-kaptein Andreas Evjen og kom fra Mjølner etter 2016-sesongen.

Det har ikke lyktes TV 2 å komme i kontakt med sportssjef Aasmund Bjørkan for en kommentar.