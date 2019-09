Det norske krydderet Gastromat har vært på manges lepper de siste månedene.

I mai gikk butikkene tomme for krydderet, og bokser med Gastromat ble lagt ut for flere tusen kroner på nett.

Nå kan endelig ventetiden være over.

Monterer maskinen

I disse dager monterer nemlig familiebedriften en ny maskin som kan produsere krydderet.

– Forhåpentligvis er vi oppe og går igjen i slutten av uka, forteller daglig leder Tove Kvan Nilssen til TV 2.

Hun forteller at de vil begynne å distribuere krydderet så snart produksjonen er i gang, men det er vanskelig å vite akkurat når produktet når butikkhyllene.

– Det kan jo dukke opp utfordringer underveis, men vi kommer i gang så fort som mulig, sier hun.

Er savnet

Nilssen forteller at familiebedriften i Vestfold, som har produsert krydderet siden 1966, har fått voldsom oppmerksomhet de siste månedene.

– Det er mange som både ringer og skriver for å spørre hvordan det går. Det er vi takknemlige for, og det er godt å se at vi er savnet, forteller den daglige lederen.

Gastromat-elskere i hele Norge har sendt sanger, dikt og limerick til fabrikken siden butikkhyllene gikk tomme for krydderet i mai.

Også kunder i Tyskland har uttrykt frustrasjon for det manglende produktet.

– Det kunne jo skjedd at krydderet fort ble glemt. Så vi er glade for at folk har savnet oss, og ikke glemmer oss bort, sier Nilssen.