Marit (53) fant sprøyte-spiss i koteletten

Hver tirsdag samles Marit Helgestad (53) med gode venner for å spille radiobingo. De bytter på å fikse mat, og denne tirsdagen var det Helgestad sin tur. På menyen stod lapskaus.

– Egentlig skulle jeg servere hele nakkekoteletter, men siden vi ble så mange ble det lapskaus med kotelett i stedet, sier hun.

Helgestad hadde kjøpt nakkekotelett fra Meny på Åssiden i Drammen. Da hun skulle skjære i koteletten, fant hun en nål i kjøttet.

– Nålen var på tre centimeter, og jeg tør ikke å tenke på hva som kunne skjedd om noen hadde fått den i munnen, sier hun.

SKREMT: Marit Helgestad er gla hun oppdaget nålen før middagen ble servert. Foto: Matkontrollen/ TV 2

Skjedd en feil

Helgestad tok kontakt med Meny som henviste henne til produsent Norfersk. Norfersk pakker kjøttet for blant annet Kiwi, Spar, Joker og Meny. De ba henne om å sende nålen.

– De beklaget seg og jeg fikk kompensasjon for det, men det er fortsatt skummelt å tenke på at den ikke ble oppdaget i metalldetektoren, sier hun.

Norfersk forteller til Matkontrollen at nålen kommer fra en vaksinering og dersom ikke veterinæren eller bonden varsler slakteriet, så er det kun metalldetektoren som kan oppdage nålen i kjøttet.

– Det er beklagelig at dette har skjedd. Denne nålen skulle ha blitt oppdaget i vår detektor, men feil kan skje, forteller Roy Hafstad, kommunikasjonsdirektør ved Norfersk.

Kjører daglige tester

NÅLESPISS: Det var denne nålspissen som ble funnet i koteletten Marit hadde kjøpt hos Meny. Foto: Matkontrollen/TV 2

Norfersk mener en av årsakene til at sprøytespissen ikke ble oppdaget i detektoren, er fordi den er av rustfritt stål som er vanskelig å detektere.

– I tillegg er nålen hul og har tynne vegger, noe som gjør at massen ikke er så stor som den ser ut til å være og det kan være vanskelig for maskinen å oppdage denne, sier Hafstad.

Norfersk sier de har et stort ansvar som produsent, og de har investert i best mulig utstyr for å forhindre at ting som dette skjer.

– Vi tester metalldetektoren både før oppstart hver dag, hver time, og etter avsluttet produksjon med forskjellig type metall for å se om den virker, sier Hafstad.

Meny sier til Matkontrollen at de syns saken er beklagelig, og de er glade for at Norfersk tar saken på alvor.

Umulig å spore

Siden Norfersk har tre leverandører av nakkekoteletter den dagen, kan de ikke si for sikkert hvilket av de tre anleggene kjøttet kommer fra.