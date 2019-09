Sjåføren som kjørte ned og drepte kvinne på fortau: – Plutselig var det folk der

De etterlyste ham nasjonalt og internasjonalt, og de oppfordret ham via media til å melde seg.

– Jeg dro til politihuset, men det var ingen der, så jeg dro på en bensinstasjon og fikk lånt en telefon. Da ringte jeg politiet og sa at de måtte komme og pågripe meg, sa han.

Han ble pågrepet klokken 16.30 dagen etter, lørdag 13. april.

Han beklaget i retten, selv om den fornærmede ektemannen forlot rettssalen like etter sitt eget vitnemål.

– Det er ingen tvil om at det er jeg som må bebreides for at dette skjedde. Jeg foråsaket døden til en person, sa han.

Lang straff

Strafferammen for uaktsomt drap er på seks år. I tillegg er mannen tiltalt for en rekke andre forhold.

– Jeg har enda ikke bestemt meg for hva slags grunnlag jeg skal bruke når jeg legger ned påstand om straff, sier aktor Magnar Pedersen til TV 2.

Men at det blir en fengselsstraff på noen år, ser han ikke bort fra.

I tillegg vil han legge ned påstand om at mannen blir fratatt førerkortet på livstid, samt at litaueren vil bli erstatningsansvarlig ovenfor familien.

I tillegg vil sannsynligvis utlendingsmyndighetene ved en dom beslutte å utvise ham fra Norge og Schjengen for livstid.



– Da vil han etter sonet dom bli sendt rett ut av landet, sier Pedersen.