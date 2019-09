Mørke skyer over norsk-russisk krigsmarkering

Russiske medier har igjen begynt å skrive om Frode Berg-saken.

Det kan være et positivt tegn for den fengslede nordmannen.

Mørke skyer truer nå en planlagt norsk-russisk tilstelning på toppnivå dersom spionskandalen ikke får en løsning, advarer i dag storavisa Kommersant.

Feiring med bismak

I slutten av neste måned kommer nemlig Russlands mektige utenriksminister Sergej Lavrov på besøk til Norge.

I Kirkenes skal han sammen med representanter for den norske regjeringen, Stortinget og kongehuset feire at det er 75 år siden Øst-Finnmark ble frigjort fra nazistene.

Det var soldater fra Den røde armé som høsten 1944 jaget tyskerne ut av Finnmark.

For et stadig mer isolert og tilsidesatt Russland er det sentralt å være til stede på denne markeringen. Ikke minst for å minne oss nordmenn om at vi fortsatt har en takknemlighetsgjeld til vårt store naboland i øst.

Sovjethæren sparket ikke bare tyskerne ut, de unnlot også selv å okkupere de områdene de befridde, i motsetning til andre steder i Øst-Europa. Det skal vi i dag være glad for.

Men uten Frode Berg, kan dette bli en dårlig fest, advarer nå den russiske avisa.

Byttehandel

16. april i år ble Kirkenes-mannen dømt til 14 års fengsel i Russland for spionasje.

Siden da, og muligens også før, har norske myndigheter forsøkt å få ham fri. Foreløpig har imidlertid disse forhandlingene ikke gitt resultater.

Norge er fanget i ytterst pinlig situasjon, siden Berg har innrømmet at han var på oppdrag for den norske E-tjenesten, da han ble arrestert på gata i Moskva 5. desember 2017.

Da statsminister Erna Solberg møtte Vladimir Putin i St. Petersburg 9. april, utelukket ikke den russiske presidenten at Berg kunne bli benådet.

TILBØD SPIONBYTTE: Ifølge storavisen Kommersant skal Vladimir Putin ha tilbudt Erna Solberg et spionbytte, da de to møttes i St. Petersburg 9. april. Foto: Øystein Bogen.

Kommersant, som pleier å ha gode kilder i det russiske statsapparat, skriver i dag at Putin under samtalene i april foreslo for Solberg at Berg kunne byttes mot en russisk statsborger som sitter fengslet i et annet NATO-land.

Hvem dette eventuelt skulle være, blir ikke sagt, men flere av våre nærmeste allierte har i dag dømte russiske spioner bak lås og slå, for eksempel USA, Estland og Litauen.

Avlyste møter

5. september skulle Norge og Russland etter planen ha møttes til politiske samtaler i Oslo, men møtet mellom UDs statssekretær Audun Halvorsen og den russiske viseutenriksminister Vladimir Titov ble uten forklaring avlyst på meget kort varsel.