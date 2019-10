I dag eier han «bare» seks biler, i tillegg til to båter og flere tohjulinger. Når du skal besøke Ole Bernt Jacobsen, er du enkelt og greit aldri i tvil om hvor han bor.

Her står nemlig bilene tettpakket, både i og utenfor garasjen. Fellesnevneren er at samtlige er amerikanske, så at 61-åringen er en skikkelig amcar-entusiast, er det heller ingen tvil om.

– Det begynte da jeg var i USA for første gang på 80-tallet. Jeg fikk prøve en gammel amerikaner, til stor kontrast fra de europeiske bilene jeg hadde kjørt tidligere. Overgangen var stor, særlig med tanke på motorstørrelse, komfort og utstyrsnivå. Jeg ble rett og slett solgt, og siden har jeg bare eid amerikanske biler, forteller Ole Bernt fra Lørenskog.

61-åringen har stort sett kun hatt biler med digre V8-ere under panseret, sist en Buick Roadmaster fra 1996.

Nå har imidlertid Ole Bernt byttet ut åtte sylindre med fire. Som en av svært få i Norge har han nemlig skaffet seg en sjelden modell fra Cadillac, nemlig den ladbare hybriden ELR.

Som Cadillac-modeller flest, er også ELR godt utstyrt. Det kombinert med den hybride drivlinjen gjør sitt i at prisen er nokså høy.

Få i verden

Den finnes det kun fem eksemplarer av i Norge, men bilen er sjelden også utenfor landets grenser. Totalt er det produsert 2.958 eksemplarer av bilen – som debuterte på North American International Auto Show tilbake i 2013.

Ole Bernt har et helt spesielt forhold til amerikanske biler, og Cadillac spesielt.

– Det er absolutt ikke noe dagligdags syn nei. Det var litt av grunnen til at vi endte opp med å bytte inn Buicken også. Jeg syns det er moro at bilen skiller seg litt ut, fra en ellers ganske kjedelig bilpark i Norge, forteller han.

ELR ble produsert mellom 2013 - 2016. Grunnen til at det kun ble laget rett i underkant av 3.000 biler på verdensbasis, kan i stor grad forklares av prisen. Selv i USA var dette en kostbar bil tilbake i 2013.

Her kostet bilen fra 75.000 dollar, noe som tilsvarer rundt 670.000 kroner med dagens kurs.

– Det er nok kombinasjonen av pris og plassbegrensingene som gjorde at det aldri ble noen storselger i USA, sier Ole Bernt.

Kona fikk bestemme

Konseptversjonen av bilen ble vist frem for ganske nøyaktig 10 år siden. Da under navnet Cadillac Converj. Noen år senere gikk bilen i produksjon, men den ladbare hybriden ble altså ingen salgssuksess for General Motors.

Under panseret på ELR jobber en 1,4 liters bensinmotor sammen med en elmotor. Samlet systemeffekt er 233 hk, og 0-100 km/t er i mål på 6,5 sekunder.

– Den er overraskende kvikk, og spinner lett av gårde. Men jeg må innrømme at jeg ikke er noen stor fan av hverken hybrid- eller elbiler. For meg er det ekte bensin og V8-ere som gjelder. Så kona har helt klart hatt en finger med i spillet her, sier han, men poengterer at bilen fungerer bra i det daglige.

– Absolutt. Den er overraskende god å kjøre. For meg som er vant til gamle cruisere, er det uvant med lavprofil-dekk, men så sitter den som en pannekake i svingene også, kontra den gamle og myke Buicken.

Med fulladet batteripakke er rekkevidden opptil 60 kilometer på ren strørm.

2 x Corvette

I tillegg til den nyinnkjøpte hybridbilen, har Ole Bernt garasjen spekket med andre morobiler. Den eldste er en 1959 modell Ford Rangero. Enda heftigere er de to Corvettene, en fra 1973 og ikke minst den eldste fra 1961.

– Jeg liker selvfølgelig begge bilene veldig godt, men det er klart at det er noe eget med 61-modellen. Det tok tid å finne den rette modellen, da den først dukket opp måtte jeg bare slå til.

Under panseret her finner alt annet enn en hybridmotor. V8-eren måler 4,3 liter.

Tungkjørt

I likhet med alle de andre bilene på gårdsplassen, lar Ole Bernt sjelden ting være helt i fred. Bilen skal aller helst være helt strøken. Derfor har også Corvetten fått noen oppgraderinger. Blant annet motoren.

Corvette C1 har bare økt i verdi de siste årene.

– Jeg har overhalt hele motoren, med ny topp, oljekjøler og radiatorer. I tillegg er den originale 4-trinns girkassen byttet ut med en 5-trinns, så slipper man å jage så mye turtall på motorveien.

Også de originale diagonal-dekkene er nye, og erstattet med radialdekk.

– Å kjøre bilen med de gamle dekkene var mildt sagt ubehagelig, sporing fikk en helt ny betydning. Nå ligger den mye bedre på veien, og jeg koser meg bak rattet. Det jeg liker aller best, er at dette er en bil som faktisk må kjøres. Den er rett og slett tungkjørt, men jeg liker det, avslutter Ole Bernt – som allerede gleder seg til nye eventyr i 61-modellen neste sommer.

I mellomtiden er det ladekabel og Cadillac ELR som gjelder…

Denne familien fra Modum har en helt unik bilpark.