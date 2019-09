Politiet meldte klokken 09:21 mandag om et jordras som har tatt med seg deler av Birkelundveien på Hagan i Nittedal. Vann- og strømtilførselen i området er også rammet av raset.

– En geolog er tilkalt for å gjøre noen faglige vurderinger av rasområde. Det er satt ut følere som undersøker om det er bevegelse i bakken. Det er et boliområde rett i nærheten, men det er foreløpig ingen fare, sier operasjonsleder ved Øst politidistrikt, Terje Marsstad til TV 2.

Langs med veien går også hovedvannledningen for Nittedal. Den er nå avkappet og store deler av kommunen uten vann.

– Det jobbes på stedet med å få stengt av vannledningen, siden den nå pumper vann ut i Nitelva som ligger på nedsiden av veien, sier Marsstad.

Nittedal kommune råder nå alle sine innbyggere til å koke alt vann som skal drikkes eller brukes i matlaging.

Veien er stengt som følger av raset, og operasjonslederen sier at veien ikke kommer til å åpne med det første.

Politiet melder også om at det nå jobbes med å skru av strømmen i noen høyspentledninger som har gått parallelt i bakken med veien. Dette for å få undersøkt området for videre rasfare. Politiet opplyser om at dette kan føre til strømstans i store deler av Nittedal.