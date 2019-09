Et jordskjelv av et fotballresultat ble registrert på Carrow Road lørdag kveld. Regjerende mester Manchester City traff kanvasen med hodet først etter et overraskende 2-3-tap for nyopprykkede Norwich.

– Et ferdig lag uten svakheter

Resultatet gjør at Liverpool, Citys hovedutfordrer i kampen om Premier League-tittelen, øker avstanden på toppen av tabellen til fem poeng. Det er en historisk stor luke.

Statistikk TV 2 har fått av Opta viser at et lag aldri har ledet Premier League med så mange poeng etter bare fem spilte runder.

– De hadde nok aldri drømt om å ha en så stor ledelse så tidlig. De har jo veldig fortjent vunnet alle kampene. De slet litt mot Southampton, men har kommet såpass i takt at de feier over det som er uten problemer, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Liverpool har valset over samtlige fem motstandere, scoret 15 mål og samtidig kun sluppet inn fire mål på veien mot 15 poeng. Den kruttsterke sesongstarten gir uten tvil fansen tro på at det er mulig å tukte de lyseblå fra Manchester etter forrige sesongs neglebiterinnspurt hvor man var ett poeng bak City.

– Liverpool er et ferdig lag uten noen særlige svakheter. De herjer, rett og slett. Det er utrolig hva Klopp har klart å få til fra det utgangspunktet. Han har fikset alt, sier Stamsø-Møller.

Nekter å gi opp

Men der alt virker å være rosenrødt i Liverpool er det ikke det i City. Forsvaret til Pep Guardiola vaklet mot Norwich og savnet av langtidsskadede Aymeric Laporte ble ikke mindre. Nicolas Otamendi klarte ikke å spre trygghet i midtforsvaret og forærte også kanarifuglene en scoring.

Guardiola var rask med å poengtere at man har en tendens til å glemme at spillerne hans er menneskelige, etter nederlaget.

Forrige sesong måtte City spille 16 kamper før de hadde gitt fra seg like mange poeng som nå. Guardiola gir likevel ikke opp.

– Fem poeng bak Liverpool er fem poeng, men vi er i september. Hva skal vi gjøre? Si: "Det er september og gratulerer til Liverpool, dere er mestere?". Jeg kommer ikke til å tvile på spillerne mine i et eneste sekund, sa Guardiola ifølge Guardian.

Om man har forrige sesong friskt i mente, er det kanskje ikke så lurt å kvittere ut Premier League-tittelen etter bare fem runder. Liverpool hadde stø kurs med sju poengs luke ned til City i januar, men så snudde det. Det eneste tap kom mot nettopp City på Etihad, og fire uavgjortresultater i siste halvdel av sesongen ble skjebnesvangre.

– Liverpool ledet med sju poeng før bortekampen mot City i januar. Der snudde det. Så de er veldig klar over at dette absolutt ikke er noen hvilepute, sier Stamsø-Møller.

Neste tøffe test for Liverpool i Premier League venter allerede til helgen. Da venter Chelsea på bortebane. Før den tid skal Napoli forseres i Champions League.

Se Napoli-Liverpool på TV 2 Sport 1 og Sumo tirsdag kl. 21.00.