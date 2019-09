24-åringen er en av flere dansere som blir med i årets all star-program.

Hver sesong har en episode der tidligere kjendisdeltakere "hjelper" årets dansere.

Mange kjente fjes

Under er en komplett liste over Skal vi danse-profilene som gjør comeback.

Christian Strand danser med Linni Meister . Dette er forøvrig fjerde gang hun er med på Skal vi danse.

Adrian Sellevoll får hjelp av Aleksander Sæterstøl.

Trine Haltvik skal svinge seg med Kari Traa.

Victor Sotberg ble tildelt Dorthe Skappel og Finn Schjøll.

Jan Tore Kjær får bryne seg på Ben Adams.

Sandra Borch skal på parketten med Caroline Berg Eriksen.

Jørgine Vasstrand salsadanser med Lasse Matberg , som vant den italienske versjonen av Skal vi danse.

Isabel Raad og Martine Lunde skal danse sammen.

Emilie Nereng danser med Sophie Elise Isachsen.

Aleksander Hetland har ikke møtt Skal vi danse-veteranen han skal samarbeide med enda, men artikkelen oppdateres når dette blir kjent.

Blogger hjelper blogger

I fjor valgte Sophie Elise Isachsen å trekke seg fra danseprogrammet, selv om hun var blant favorittene. Årsaken var at hun måtte ta vare på den mentale helsen.

– Skal vi danse har vært den beste opplevelsen i mitt liv, men da ble det så utrolig tydelig at jeg må ta vare på meg selv. Skal vi danse har gitt meg troen på meg selv på en måte som er helt uvurderlig. Det har gitt meg troen på at jeg kan ha det bra hele tiden, men da krever det også at man tar tak og at man gjør det nå. Det er ingen dramatisk grunn, jeg bare har det ikke så bra, sa hun åpenhjertig den gang.

Nå skal hun tilbake på parketten. Denne gangen med den tidligere toppbloggeren Emilie Nereng.

– Jeg kunne ikke fått en bedre all star, skriver Nereng på Instagram.