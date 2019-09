18-åring spiste burger på bursdagen sin – 55 minutter senere var han død

Ifølge BBC mener Owens etterlatte at det ikke holder at kunden opplyser servitøren om sine allergier.

– Det er rett og slett ikke godt nok å ha en policy som belager seg på muntlig kommunikasjon mellom kunden og servitøren. Dette skaper et for stort rom for feil, som vi altfor godt vet kan koste liv, sa Kocher utenfor rettssalen.

Falsk trygghet

Byron mener derimot at en slik lov kan gi kunden falsk trygghet, og føre til at kunden ikke informerer de ansatte om sine allergier.

FALT OM: Owen fikk anafylaktisk sjokk etter å ha spist kyllingburgeren som hadde blitt marinert i kjernemelk. Foto: AP

Hamburgerkjeden sier at de nå har lært opp sine ansatte til å alltid spørre sine kunder om allergier.

– Vi tar allergier svært seriøst, og har solide prosedyrer på plass, sa Byron-sjef Simon Wilkinson utenfor rettssalen.

Han la til at Byron mener at de gjorde sitt beste for å «oppfylle sitt ansvar» overfor Owen.

– .... men vi vet at dette ikke vil være til trøst for Owens familie, sa han.

Døde etter å ha spist sandwich

Nylig døde 15 år gamle Natasha Ednan-Laperouse om bord på et fly etter å ha spist en sandwich på Pret-a-Manger på Heathrow lufthavn.

Hun visste ikke at sandwichen inneholdt sesamfrø, som hun var svært allergisk mot.

Sesamfrø er en av 14 allergener som må listes på ferdigpakkede produkter laget i butikk, i henhold til EUs regelverk.

Mye av maten Pret-a-Manger serverer lages ved disken etter hver bestilling, og trengte dengang ikke å bli merket med allergener.

Etter Natashas dødsfall, kom en ny lov i Storbritannia hvor matvareprodusenter blir tvunget til å oppgi samtlige ingredienser i innpakket mat, og da også inkludert mat som er laget på stedet.

Natashas foreldre, Nadim og Tanya Laperouse, var begge til stede i Southwark Coroner's Court fredag.

– Våre tanker går til Owens familie, som alltid vil ha med seg denne forferdelige sorgen, vel vitende om at dødfallet kunne ha vært unngått, uttalte de.

De mener at Owens dødsfall nok en gang understreker hvor viktig det er at restauranter opplyser kundene om allergener i maten de serverer.

Må fremheve allergener i Norge

I Norge må all mat man bestiller på en kafé eller en restaurant være tydelig merket hvis den inneholder allergener.

Det er 14 kategorier ingredienser som skal angis i merkingen når de brukes i en matvare. Melk, nøtter og sesamfrø er noen av disse.

Matportalen, som driftes av Mattilsynet, skriver at kravet er at informasjon om allergenene skal være skriftlig og godt synlig for kundene på spisesteder.

Kundene skal kunne lese informasjonen uten å måtte spørre betjeningen. Opplysningene kan for eksempel gis i menyen, på et skilt, på skjerm eller en plakat.