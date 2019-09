Store vannmasser har tatt Aune bru på Krokstadøra, melder NRK. Beboerne i et boligfelt på Krokstadøra er dermed innesperret.

– Det bygges ei bru og vann har flommet over fyllingen. Vi må se hva vi skal gjøre, sier ordfører John Lernes (Ap) til statskanalen.

Kraftig regnvær fører til flom flere steder i Midt-Norge. I Surnadal er over 100 sauer tatt av vannmassene etter at elva Surna gikk over sine bredder.