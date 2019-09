– Vi har aldri sett et angrep som har gjort like store skader

Et droneangrep mot et oljefelt i Buquaq i Saudi-Arabia lørdag satte fem prosent av verdens daglige oljeproduksjon ut av spill, og man har trolig bare sett begynnelsen av konsekvensene for angrepet.



– Det er veldig alvorlig. Det har aldri vært en enkelthendelse som har gjort like store skader som nå, og det er noe vi har fryktet i mange år, sier energianalytiker i Nordea, Thina Saltvedt, til TV 2.

Fryktet angrep



Det har vært og er mange konflikter i Midtøsten, og i de oljeproduserende landene. Saudi-Arabia er et av landene i verden som produserer mest olje, og landet som eksporterer aller mest.

– Vi vet at Saudi Arbabia har gjort veldig mye for å sikre anleggene sine, og har et enormt vakthold. Derfor er det egentlig utrolig at noen har klart å ramme dem slik, sier Saltvedt.

Angrepet har ført til et kutt i den daglige oljeproduksjonen til Saudi-Arabia med 5,7 millioner fat råolje om dagen. Til sammenligning produserer Norge 1,3 millioner fat råolje per dag - og totalt 2 millioner fat olje.

Uro bekymrer

Saudi-Arabia opplyser at en tredjedel av reduksjonen skal komme raskt tilbake. Trolig fordi de har stengt ned deler av anlegget på grunn av brannfare som nå er over, og fordi de kan øke produksjonen andre steder.

Satellittbilder fra DigitalGlobe viser skader på infrastruturen ved Saudi Aramco's Kuirais oil field i Buqyaq, Saudi Arabia. (U.S. government/Digital Globe via AP)

Uansett er produksjonen så kraftig redusert, og situasjonen så sårbar, at det vil føre til skyhøye oljepriser i flere uker.

Analytikere tror på oljepriser på oppunder 70 dollar fatet inntil produksjonen er tilbake for fullt – også selv om OPEC og USA kompenserer for bortfallet av saudiarabisk olje med leveranser fra egne lagre.

– Man vet egentlig ikke hvor store skader det er på anlegget, og det man er veldig bekymret for nå er at situasjonen ikke er ferdig. Det er mange konflikter i regionen, og man vet heller ikke hvem som sto bak angrepet, sier Saltvedt.

I etterkant av angrepene natt til lørdag tok den sjiamuslimske houthi-militsen i Jemen på seg skylden for handlingene, men USAs utenriksminister Pompeo har uttalt at det ikke finnes beviser for dette, og anklaget Iran for å stå bak-

USA er ifølge president Donald Trump «locked and loaded» og klare til å svare på droneangrepet som har lammet Saudi-Arabias oljeproduksjon. Skulle hendelsen føre til en åpen konflikt mellom USA og Iran, kan situasjonen eskalere og bli langvarig.

Kan ikke kompensere

– Det som er utfordrende er at ingen kan skru opp og erstatte disse fatene. Man kan skru opp til to millioner fat for å kompensere dette på verdensbasis, men det holder ikke, sier Saltvedt.