Manchester United har hatt en variabel sesongstart, men fikk en opptur med 1-0-seier hjemme over Leicester i helgen.

I forbindelse med nettopp det oppgjøret hadde TV 2 besøk av Gary Neville i Premier League-studio, og i den anledning ble det også spilt inn et spesialprogram med Manchester United-legenden.

Der beveget praten seg blant annet inn på lederskikkelser i dagens Manchester United-mannskap, hvilket eks-kaptein Neville ser på som en mangelvare.

– Jeg tenker at Maguire kan være en leder. Han har evnene, personligheten og autoritet på banen. Men det er ikke så mange andre, sier han.

– De er ikke nådeløse, nøkterne eller jævlige nok

Neville var selv Manchester United-kaptein mellom 2005 og 2011, og mener forskjellen er enorm fra skikkelsene som var i garderoben den gangen sammenlignet med i dag. En av grunnene mener han er alderen i laget.

– De er sannsynligvis for unge. De vet ikke hva som ikke er godt nok. De er ikke modne på banen, og derfor tror jeg heller ikke de klarer å stå løpet ut mot Wolves, Crystal Palace og Southampton. De spilte okei, men de er ikke nådeløse, nøkterne eller jævlige nok til å vinne. De dreper ikke lagene, analyserer han.

– Ser ikke godt nok lederskap i øyeblikket

De tre kampene Neville refererer til står de røde djevlene igjen med to poeng fra, og i to av dem tok de også ledelsen 1-0. Den tidligere høyrebacken, som selv blant annet vant åtte ligatitler og to Champions League-pokaler i sin tid i klubben, tror slike elementer er ting som vil komme med tiden.

– Vi var jævlige iblant, Brutale. Nådeløse. Det var Sir Alex' tankesett. Ledet vi 2-0, gikk vi for tre, fire og fem. Vi skulle knuse dem. Det er ikke dette laget klart for ennå. De er talentfulle, de er unge, men de trenger mer kvalitet og mer styrke. De trenger å modnes.

– De utvikler seg, forhåpentligvis i riktig retning, men jeg ser ikke godt lederskap der i øyeblikket. Hvis det blir tøft i kampene nå, kan dette laget komme til kort. Men jeg tror både Ole, klubben og alle som ser på vet det. Harry Maguire var en viktig signering, et steg i riktig retning, sier han.

Bruker de Gea som eksempel

Et annet tydelig eksempel på forskjellen fra den gang Neville badet i titler i Manchester og til nå finner man på keeperplass, der back-legenden sammenligner dagens David De Gea-situasjon med Peter Schmeichel og Edwin van der Sar som voktet Old Trafford-buret i hans egne dager i klubben.

LEGENDE: Gary Neville spilte for Manchester United fra han var 11 til han var 36 år gammel. Foto: Jon Super/AP

– De Gea er erfaren. Han er i verdenseliten, men har ikke vært det det siste året. Han er ikke en leder ute på banen, og jeg er ikke engang sikker på om han er det utenfor banen. Schmeichel var en rå type og van der Sar var en god utøver med grundighet og taktisk klokskap som sine styrker, sier Neville.

