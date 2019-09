Det fremgår av en fersk fengslingskjennelse fra Sør-Gudbrandsdal tingrett.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 19.21 torsdag den 15. august, da et vitne ringte inn. Da de rykket ut, fant de raskt en død mann i 60-årene inne i hans egen bolig på Vinstra i Oppland.

Før helgen ble det kjent at politiet har endret siktelsen fra grov vold til drap, og at siktede samtykket til fire nye uker i varetekt.

Satt utenfor

Ifølge kjennelsen, som nå er offentliggjort, fikk politiet melding om at den siktede mannen gikk rundt i området og banket på dører. Mannen var også blodig.

Da første politipatrulje kom til stedet, fant de siktede sittende utenfor boligkomplekset der avdøde kort tid etterpå ble funnet død.

Til politipatruljen forklarte siktede at han hadde vært i slagsmål med avdøde. Senere, i politiavhør, har han forklart at han ikke husker å ha utøvd vold.

PÅ STEDET: Politiet pågrep to menn på stedet etter det de kalte et mistenkelig dødsfall. Nå er siktelsen forkastet for én av dem, mens den andre mannen er siktet for drap. Foto: Bjørn Berget / Dølen / NTB scanpix

Siktede og avdøde var på tidspunktet naboer og hadde bodd ved siden av hverandre i en årrekke. Etterforskningen tyder foreløpig på at mannen i 60-årene døde som følge av kvelning.

Mannen var beruset da politiet fant ham, og vitner har også forklart at han var veldig beruset gjennom dagen. Ifølge vitnene blir han ofte intens, hissig og ekkel når han er beruset, ifølge kjennelsen.

Også en annen mann ble pågrepet utenfor boligen, men hans status ble raskt endret fra mistenkt til vitne.

Tidligere dømt

Den drapssiktede mannen ble i slutten av 2017 dømt for kroppskrenkelse og i mars 2018 dømt for kroppsskade – begge saker der han var beruset i gjerningsøyeblikket.

«Ut i fra bevissituasjonen synes dette også å ha vært tilfellet i nærværende sak», skriver tingretten.

«At siktede ble funnet i beruset tilstand, med blod på seg, i nærheten av der avdøde ble funnet, underbygger også rettens syn om at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for å ha forholdt seg om beskrevet i siktelsen», skriver retten videre.

Under fengslingsmøtet opplyste politiet at det er gjort en rekke etterforskningsskritt, men at det er for tidlig å anslå når saken vil være ferdig etterforsket.

Politiet ba i retten også om at kjennelsen blir unntatt offentlighet, men tingretten kom til at det ikke er grunnlag for det.



Siktedes forsvarer, advokat Kåre Lund, vil ikke svare på om klienten har tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.



Han opplyser imidlertid at det vil bli gjennomført en psykiatrisk undersøkelse av mannen, noe han selv har samtykket til.