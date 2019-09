Helt siden introduksjonen i 1994, har RAV4 vært en stor suksess for Toyota. Så langt har mer enn ni millioner biler blitt produsert, cirka to millioner av disse til Europa.

Tidligere i år kom en helt ny generasjon av den populære SUV-en. Den har fått en rekke oppdateringer, både teknisk og designmessig.

Blant endringene på den nye modellen, er at bakkeklaringen på bilen er økt. Likevel har Toyota klart å senke bilens tyngdepunkt, som skal komme kjøreegenskapene til gode.

Sistnevnte underbygges med en vektfordeling på nær optimale 51/49 prosent mellom for- og bakaksel.

Strykkarakter

Nå melder imidlertid svenske Teknikens Värld, dårlige nyheter for modellen – som er Norges mest solgte SUV så langt i år.

De har nemlig utført en test av kjøreegenskapene på bilen, gjennom å utsette bilen for en unnamanøver – i den såkalte «Elgtesten».

Dette er en test Teknikens Värld har utført på en rekke bilmodeller helt siden 70-tallet. Her handler det altså om å foreta en unnamanøver, for å se hvordan bilens understell og sikkerhetssystemer reagerer.

Mange husker nok hvordan det gikk med første generasjon A-Klasse fra Mercedes i 1997. Den rullet nesten rundt i testen, og fikk mye negativ oppmerksomhet etter det.

Nå har Teknikens Värld kjørt nye Toyota RAV4 i samme test. Resultatet er nedslående: Bilen blir underkjent, og konklusjonen er at modellen viser «farlig oppførsel».

Nye Toyota RAV4 er Norges mest solgte SUV så langt i år – med drøyt 3.500 solgte eksemplarer.

10 ting du bør vite om den nye bestselger-SUVen

På to hjul

Bilen Teknikens Värld har satt på prøve er RAV4 Hybrid med firehjulstrekk, altså den opplagte Norgesmodellen.

Etter gjentatte tester, med to biler og ulike sjåfører, viser resultatet akkurat det samme. I det testsjåførene gjennomfører unnamanøveren, går bilen opp på to hjul og svarer med tendenser til sladd.

Fraråder kjøp

Nye RAV4 klarer en makshastighet på 68 km/t gjennom testløypen, noe som betyr at testen er underkjent.

Her går bilen på to hjul i testen. Teknikens Värld omtaler bilen som uforutsigbar og at oppførselen er farlig. Foto: Teknikens Värld

Teknikens Värld forteller at dette er merkbart lavere hastighet enn flere sammenlignbare konkurrenter. De nevner for eksempel at Kia Sorento klarer 78 km/t gjennom samme test – uten å vise antydning til «skummel atferd».

– Det finnes ingen ting som er forutsigbart og vi underkjenner derfor denne bilen, oppsummerer Teknikens Värld.

Ifølge testpanelet er måten bilen oppfører seg på såpass farlig at de fraråder folk å kjøpe bilen, inntil Toyota retter det de mener er en feil, skriver Teknikens Värld.

Dette er vår test av helt nye Toyota RAV4

Består alle interne tester

Til Broom svarer Toyota Norge at nye RAV4 har bestått alle interne tester, inkludert elgtesten som gjennomføres på samme måte som Teknikens Värld.

– Etter artikkelen i Teknikens Värld, har vi gjentatt elgtesten med lignende spesifikasjoner for kjøretøyet og vi oppnådde det samme positive resultatet som tidligere. Vi er nå i kontakt med Teknikens Värld for å forstå forskjellen i testresultatene, sier Espen Olsen, informasjonssjef i Toyota Norge.

Han legger til:

– Det er ingenting som er viktigere for Toyota enn tryggheten til våre kunder. Derfor gjennomgår hvert eneste produkt vi produserer svært omfattende og strenge sikkerhetstester. Våre tester følger internasjonale standarder for unnamanøver. Vi har også siden 2016 gjennomført testingen på en måte som også ivaretar Teknikens Värld sine metoder.

Olsen forsikrer at Toyotas kunder kan stole på sikkerheten i bilene sine.

I videovinduet under kan du se hvordan det faktisk går med Toyota RAV4 i Teknikens Värld sin sikkerhetstest:

