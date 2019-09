Jay tok to trekk – så havnet han i koma

Kjøper ulovlig

TV 2 kunne søndag fortelle om kreftsyke Per Stormyhr som hadde store smerter og dødsangst mot slutten av livet. Han ba om medisinsk cannabis som smertelinding, men fikk nei på palliativ avdeling på Ullevål, selv om smerteklinikken på samme sykehus bruker det.

Stormyhrs barn syntes det var så grusomt å se faren lide at de tok selv grep, og anskaffet stoffet på ulovlig vis. Det viste seg at CBD hadde svært god effekt på faren, og ga ham den slutten på livet han selv ønsket.

Det gjør at mange kjøper CBD fra utlandet eller over internett i håp om å lindre sykdommer og plager.

Mens forskere, legemiddelverk og leger forsøker å finne ut hvordan de kan benytte og regulere CBD, har American Association of Poison Control Center en økende utfordring ved å stanse feilmerking og ulovlig salg av CBD med syntetisk innhold.

Jay Jenkings røykte dette CBD-produktet fra Yolo! da han falt i koma. AP har testet denne og flere andre produkter på markedet og funnet spor av syntetiske stoffer i dem. (AP Photo/Allen G. Breed) Foto: Allen G. Breed

– Det er mange mange tilfeller av folk som har tatt stoffer de ikke mente å ta, sier Dr Kirk Cumpston, ved giftkontrollen i Virginia til AP.

Jay Jenkins røykte et CBD-produkt av produsenten Yolo!. Grunnlegger av selskapet, Katarina Maloney, nekter for at de selger noe ulovlig, men sier de ikke kan kontrollere hva som skjer med innholdet etter at forsendelsen er sendt.

– Markedet er så uregulert. Man har mange selskaper som selger 10.000 milligram i en flaske for ti dollar. Den eneste måten å kunne gjøre det på er å ha noen ulovlige ingredienser i det, sier Malony til AP.

AP testet produktet fra Yolo! i laboratoriumet til Neal-Kababick. Han bekrefter at det testet positivt for en syntetisk marihuana, som er knyttet til elleve dødsfall i Europa.