Forrige uke la argentinske Arnold Angelini ut bildene som har gått viralt.

Bildene viser en sølvgrå Peugeot som er omringet av handlevogner utenfor supermarkedet Coto i Temperley i Buenos Aires.

Ifølge Fox hadde bilisten parkert der handlekurvene skulle stå, og de ansatte fikk nok av idiotparkeringer utenfor.

Derfor bestemte de ansatte på Coto seg for å omringe bilen med over hundre handlekurver.

– Sannheten er at man må være en idiot for å parkere der handlekurvene skal stå, skriver Angelini i Facebook-innlegget.

Han mener at folk bør tenke seg om før de parkerer.

– Du kan ikke være så dum at du parkerer hvor som helst, skriver han.

– Parkerte der han ville

Angelini sier til La Nation at han forrige lørdag var innom supermarkedet før han skulle på kino. Han la merke til bilen som var feilparkert i handlevognområdet.

KURV ETTER KURV: Peugeoten ble omringet av handlekurver. Foto: Arnold Angelini

Da han skulle hjem igjen fra kinoen, hadde de ansatte omringet bilen med handlevognene.

– Han bare parkerte der han ville, sier han.

Angelini sier at han har full forståelse for at man av og til ikke finner parkeringsplass, men at han også forstår de ansattes frustrasjon.

– Det er jobben deres, og de er lei av at det samme skjer igjen og igjen, sier han.