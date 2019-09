– Over 100 sauer er meldt tatt av elva og de er døde, sier operasjonsleder Borge Amdam i Møre og Romsdal politidistrikt til TV 2.

Mandag morgen jobbet mannskaper fra politi og brannvesen intenst med å berge sauer som er fanget på øyer i den flomstore elva Surna.

– Det er fortvilet for bønder som ser livsverket bli skylt av gårde og det er en tragedie for dyrene, sier Amdam.

Trolig har elva blitt flomstor i løpet av natten, og sauer som har gått på beite har blitt fanget på steder hvor de ikke har hatt mulighet til å unnslippe vannmassene.

– Vi fikk melding nå på morgenkvisten om det som utspant seg. Vi har varslet kommunen og fylket i håp om at dette ikke skal skje med andre, sier operasjonslederen.

Politiet oppfordrer alle til å følge med på elver og bekker i nærheten av der de bor.

Trafikktrøbbel

Uvær fører til at en rekke veier og fergeforbindelser på Vestlandet er stengt mandag morgen. Blant annet gjelder det fergen på E39 mellom Lote og Anda.

På Hardangerbrua var det manuell dirigering etter at en campingvogn ble tatt av vinden, melder Statens vegvesen.

#Surnadal #Nordsida Brann og Politiet forsøker nå å berge sau som er fanget mellom vann og trygg grunn. Det er pr nå meldt om over 100 sauer som skal være tatt av vannet. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) September 16, 2019

Vegvesenets webkamera fra riksvei 52 Hemsedalsfjellet viser sludd og snø på 1.140 meters høyde. Det har skapt utfordringer for biler og kjøretøy uten vinterdekk.

Flere veier var også stengt eller med begrenset fremkommelighet på grunn av flom og rasfare i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, blant annet fylkesvei 60 i Olden, fylkesvei 258 Gamle Strynefjellsvegen og fylkesvei 63 Trollstigen.

Evakuert i Olden

Søndag kveld ble 25 personer evakuert i Olden i Stryn på grunn av store vannmengder i elvene i området. En geolog skal vurdere området mandag morgen.

Innsatsleder Jan Tore Sunde i Vest politidistrikt sier til TV 2 mandag morgen at de vurderte situasjonen som farlig.

– Det var veldig store vannmengder som kom nedover, og elveleiene er ikke dimensjonert for å ta unna så store vannmengder. Vi fryktet at det skulle proppe seg og at vannet skulle komme mot bebyggelsen, og derfor evakuerte vi, sier Sunde.

VINTERFØRE: Hemsedalsfjellet klokken 08.39. Foto: Statens vegvesen

Opp mot 50 millimeter nedbør

Væranker Isabella Martinsen sier det er flere fuktige dager i vente for folk på Vestlandet.

– Lavtrykket som har forårsaket kraftig vind og mye nedbør skal svekkes og vinden blir betraktelig roligere i dag, men det er fortsatt ventet å bli rimelig vått langs hele Vestlandskysten til og med Trøndelag. I Sogn og Fjordane kan det komme opp mot 50 millimeter nedbør dette døgnet, så det er flere våte dager i vente. Men det blir mindre bygeaktivitet enn det har vært i helga, sier Martinsen.

