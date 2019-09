Advarer mot å erstatte gåtur med elsparkesykkel: – Definitivt ikke bra

Enkle løsninger

Fysisk og mental trener Pia Seeberg mener vi stadig blir mer opptatt av enkle løsninger og at ting skal gå raskere så man har tid til det man ønsker.

– Men jeg tror de som i størst grad trenger aktivitet i hverdagen også er de som bruker elsparkesykler mest, sier fysisk og mental trener Pia Seeberg til TV 2.

Hun mener man burde gjøre det man kan for å iverate aktiviteten i hverdagen.

– Gange er det lille mange har igjen av hverdagsaktiviteten, og derfor syns jeg det er synd at det har kommet et hjelpemiddel som tar bort dette, sier Seeberg.

– En del av problemet

Seeberg mener politikere og samfunnet har et ansvar for at det ikke skal bli for enkelt for folk å droppe aktiviteten i hverdagen.

– Ansvaret ligger hovedsakelig hos dem som velger å bruke elsparkesyklene, men jeg mener ikke det burde legges til rette for at nordmenn skal bruke kroppen mindre, sier Seeberg.

Han understreker at hun skjønner hvorfor elsparkesyklene er praktisk for mange, men at man burde stoppe opp og huske at man har et ansvar for kroppen sin.

– Vi får stadig hjelpemidler som luker ut hverdagsaktiviteten. Vi har elsykler, robotstøvsugere og rulletrapp. For mange er dette bra og praktisk, men jeg tror de som trenger aktivitet raskest tyr til disse hjelpemidlene.

Hun mener det kan bli nødvendig med tiltak for å møte inaktiviteten i samfunnet.

– Det er synd at ikke flere politikere og andre på høyt nivå i samfunnet tar grep for å aktivisere nordmenn. Jeg skjønner at Ola og Kari ikke tenker over dette, men eksempelvis arbeidsgivere burde legge til rette for dette, sier Seeberg.