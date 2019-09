Den ble vist første gang i 2013 og har siden gått sin seiersgang over store deler av Europa.

Mer enn 160.000 eksempler er solgt av lille Renault Zoe i mer enn 50 land. Den er med det Europas mest solgte elbil.

Hva er dette?

Nå, etter seks år på markedet, lanserer Renault det de selv kaller for en ny Zoe.

Man kan kanskje stusse på at de sier ny, for den er unektelig seg selv svært lik. Men under ”skallet” er forandringene mange, viktige og store.

Faktisk så viktige at vi tok turen ned til Middelhavet og Sardinia for å prøvekjøre nykommeren. Under forhold som viste seg å være nær perfekte for en elbil. Vi snakker om sol, varme og tørre veier. Og en temperatur på mellom 25 og 30 grader. Dessuten pittoreske landsbyer og smale, svingete landeveier som ikke akkurat oppfordrer til testing av toppfart.

Her blir vi foruten sommeren, møtt av en bil som altså virker både kjent å kjær. Men som allikevel har mange viktige nyheter når vi ser bort fra selve karosseriet.

Ny, større batteripakke, forbedrede lademuligheter, kraftigere motor og lengre rekkevidde er noe av det viktige og nye her.

Rekkevidden er nå på 395 kilometer etter den nye og strengere WLTP-målemetoden.

Prisene starter på 249.900 kroner for rimeligste utgave. Den finnes i fire ulike versjoner og den svært velutstyrte topputgaven, som vi tester, koster rett over 300.000 kroner.

Les mer om førsteinntrykket av bilen her:

Nye lykter, ny grill og nye tåkelys er på plass, men grunndesignet er som før.

Hvordan er den å kjøre?

Det første vi legger merke til er det nye interiøret. For her har det virkelig skjedd ting. Det var tiltrengt og har gitt bilen et betydelig løft i riktig retning. Mer om det siden.

I trafikken er Zoe både kvikk og lettkjørt. Den er en bil i det såkalte B-segmentet. Altså en forholdsvis liten bil, mer beregnet på by- og småkjøring, enn på de lange turene i høy hastighet.

Styringen er lett, men presis og tilpasset bykjøring. Fjæringen er forholdsvis myk, med fokus på komfort. Bremsene er forbedret. Nå har den skivebremser også bak.

Vi sitter forholdsvis høyt i bilen. Oversikten er god og de nye, digitale instrumentene gir deg den informasjonen du behøver. Vi liker også den nye skjermen. Enkel i bruk og lett å lese.

To nye elbiler som skal knive om norske kjøpere

Innvendig har bilen fått et tiltrengt løft og oppleves som både mer moderne og stillegående.

Hvordan er plassen?

Ettersom karosseriet er det samme som tidligere, er den innvendige plassen også det. Men med ned nytt design og bedre smårom for oppbevaring oppleves den allikevel som hakket mer praktisk.

Bagasjerommet imponerer til en så liten bil å være. Bakseteplassen er snau for voksne, både når det gjelder beinplass og takhøyde. Plassen i forsetene derimot er godkjent med god margin. Vi skulle ønsket oss hev/senk på setene, samt litt bedre sidestøtte. Ellers er det fint lite å sette fingeren på.

En litt morsom greie er at stoffet i setene er laget av resirkulerte sikkerhetsbelter og tekstiler fra andre vrakede Renaulter. Her snakker vi gjenbruk! Mye av plasten om bord i alt fra støydemping til ulike paneler er også resirkulert.

Nå blir det priskrig på elbil

Vi opplever bilen som kvikk og strømgjerrig. Under optimale forhold kan den gå lengre enn de oppgitte 395 kilometerne.

Går den bra?

Nye Zoe har, som nevnt, ikke bare fått nytt, større batteri og bedre lading. Den her også fått ny elmotor. Denne gangen på 100 kW, eller 136 hk, mens momentet har økt til 245 Nm.

Bilen oppleves dermed kvikkere og mer lettkjørt enn sine forgjengere. 0-100 km/t går unna på greie 10 sekunder, mens toppfarten når har økt til 140 km/t. Det er helt greit for biltypen.

Dette med litt trøblete lading har vært en liten kjepphest for Zoe. Her har Renault lyttet til kundene sine og den kommer nå med et langt mer anvendelig ladesystem. Det er bedre og enklere – og lader bilen raskere.

Det nye batteriet er på 52 kwh. Nye Zoe lader opptil 22 kW med AC og 50 kW DC. Ny ladekabel for lading i både IT og TN-nettverk leveres standard med bilen og har både Schuko- (2,1kw) og Type 2- (3,6kw) kontakt. Dette er viktige nyheter som vil gjøre livet med Zoe enklere enn før.

Ved hurtiglading på 50 kW, får du nå inntil 150 kilometer på 30 min. Det vi si at man under optimale forhold har ca 550 kilometers rekkevidde, med en halvtimes ladepause underveis.

På vår testrunde på smale og svingete landeveier, som definitivt la en del begrensinger på høy hastighet, hadde vi et strømforbruk på rett under 130 kWt per 100 km. Snittfarten var på 56 km/t, og terrenget var tidvis kupert. Som nevnt var temperaturen optimal også. Under disse forholdene regnet bilen selv ut en rekkevidde på 440 km – uten å måtte lade. Det likte vi. Selv om vi vet at regnestykket blir en del annerledes en isende kald januardag, med dårlig brøytede vinterveier, varmeseter på, varmeappararet på full guffe og nysnø på veien.

Men den oppgitte rekkevidde på 395 kilometer virker slett ikke urealistisk på en sommerdag hjemme i Norge heller. Nye Zoe har med det den klart beste rekkevidden i sitt segment.

Nå kommer et helt nytt bilmerke til Norge

Bak er endringene få, men baklampene er i alle fall nye. Det samme er den mørkegrå lakken og felgene.

Finest inni eller utenpå?

Zoe har et litt annerledes, lekent og moderne design som står seg godt fortsatt, etter seks år på markedet. En liten oppstramming med nye LED-lys både foran og bak med nytt lysdesign, nye tåkelys, nye felger og endret støtfanger var det som skulle til for å få den til å se mer moderne ut. Det viser også at Renault gjorde en god jobb med designet da bilen var ny.

Den er langt på vei et ikon, på lik line med både Renault 5 og Dauphine, for de som er gamle nok til å huske disse.

Allikevel går vår stemme i denne kategorien til interiøret. Vi gir Renault kryss i margen for en real oppdatering her. Den nye store og høyt monterte skjermen fungerer fin, er rask og har grei oppløsing. Bryterne til varmeapparatet er nye, større og med det enklere å betjene.

Materialkvaliteten er høyere, finishen bedre. Bedre er også designet. Det faktum at bien nå er tilgjengelig med mange nye førerassistentsystemer og det som forventes av tilkoblingsmuligheter i en moderne bil trekker også opp.

Zoe er fortsatt en liten og billig bil, så ikke forvent BMW- eller Audi-standard. Men den byr på et innvendig kvantesprang i forhold til modellen den ersatter.