Det var da familien skulle pakke sammen sakene til avdøde Ulrich Klopfer at de fant det politiet beskriver som «2246 godt bevarte fostre» i huset hans i South Bend, Illinois.

I en pressemelding skriver politiet at det ikke finnes noen beviser for at Klopfer, som døde 3. september, gjennomførte medisinske inngrep i hjemmet sitt i Illinois.

Fostrene er beslaglagt, og politiet etterforsker saken.

South Bend Tribune skriver at Klopfer døde i en alder av 75, og at han var en av de mest anerkjente abortlegene i delstaten Indiana, og at han gjennom flere tiår gjennomførte over 30 000 inngrep.

Frykter at ny abortlov er årsaken

Mike Fichter i pro-abortorganisasjonen Indiana Right to Life sier ifølge The Guardian at skrekkfunnet understreker hvorfor abortindustrien må overvåkes nøye.

– Vi er forskrekket. Denne syke saken understreker hvorfor abortindustrien må følges nøye med på, sier han.

Fichter krever at myndighetene i Indiana må finne ut om de beslaglagte fostrene har noen kobling til de nye abortlovene i delstaten.

Tidligere i år vedtok Indianas høyeste rettsinstans en lov som krever at fostre må bli begravd eller kremert etter en abort.

Før loven ble vedtatt, kunne abortklinikker overlevere fosterrester til selskaper som håndterer menneskelig vev og medisinsk materiale.

Tiltalt og mistet lisens

I 2016 mistet Klopfer lisensen, etter en rekke brudd på helselovgivningen.

Han hadde blant annet ikke klart å påse at det var kvalifiserte medarbeidere til stede i klinikken under og etter inngrepene.

To år tidligere ble han tiltalt for manglende innlevering av en offentlig rapport.

Han ble blant annet beskyldt for å ha ventet i flere måneder før han rapporterte om en abort han hadde utført på en 13-åring.

Loven i Indiana krever at enhver gjennomført abort i delstaten må meldes inn innen seks måneder – og at aborter utført på jenter på 14 eller yngre må meldes inn innen tre dager.

I en rettshøring fortalte Ulrich Klopfer at han aldri hadde mistet en eneste pasient, og at han tok jobben sin svært seriøst.

– Kvinner blir gravide. Ikke menn. Vi må respektere de avgjørelsene kvinnene tar om deres liv. Jeg er ikke her for å dømme noen, sa han.

Tiltalen ble senere henlagt.