Derfor måtte Neville komme seg vekk fra Manchester United

Manchester United-legenden Gary Neville besøkte TV 2s Premier League-studio i helgen, og i den forbindelse ble det spilt inn en spesialsending.

De røde djevlenes tidligere kaptein fortalte i et personlig intervju om alt fra hvordan han klarer å samarbeide med sin gamle fiende Jamie Carragher til forholdet til gamleklubben og behovet for å gå sine egne veier.

For etter 25 år i Manchester United-systemene og over 600 kamper for klubben, valgte Neville nemlig en karriere borte fra Old Trafford-portene etter å ha lagt skoene på hyllen i 2011.

– Manageren spurte om jeg ville trene ungdomslaget og jeg ble tilbudt en ambassadør-rolle der jeg ville reist rundt hele verden med laget, møtt sponsorer og gjort forskjellige ting, men jeg følte at jeg måtte komme meg unna. Jeg følte at jeg måtte rømme.

– Jeg måtte gjøre noe annet for å bevise for meg selv at jeg kunne det, men det handlet også om at denne klubben hadde vært hele livet mitt hver eneste dag i 25 år. Det var som en slåsskamp hver eneste dag, fordi hver eneste kamp, hver eneste treningsøkt og hver eneste pasning var viktig, forteller en åpenhjertig Neville.

– Det føltes som om man var på en øy som ingen andre kunne komme til

Fra den dagen Neville som 11-åring fikk bli del av sin favorittklubb og i løpet av et kvart århundre, utspilte det seg det han i dag omtaler som «et eventyr». Høyrebacken vant blant annet åtte ligatitler, tre FA-cuppokaler, to Champions League-titler og to ligacuper under Sir Alex Ferguson.

– Den profesjonaliteten vi hadde i klubben, og det gjaldt ikke bare manageren, men alle under ham, gjorde at det føltes som om man var på en øy som ingen andre kunne komme til. Jeg følte at jeg måtte forlate den øyen og se noe annet, se forskjellige steder, ta for meg nye prosjekter, gjøre noe annerledes, jobbe i media, utforske og åpne øynene mine for å se hva annet som finnes der ute, sier Neville.

I stedet for å ta fatt på en jobb i systemene til det som i løpet av hans år i klubben hadde vokst til å bli en pengemaskin uten sidestykke og en tilhørighet den ypperste globale fotballeliten, hoppet Neville altså på en tilværelse i det ukjente.

– Jeg visste ikke hva jeg ønsket å gjøre. Jeg ville jobbe litt i media, jeg ville være trener, jeg studerte journalistikk, jeg startet med prosjekter i Manchester og vi kjøpte en fotballklubb. Nå, syv-åtte år etter jeg gav meg, er jeg overbevist om at det var det riktige valget. Jeg føler nå at jeg har sett forskjellige perspektiver, forteller han.