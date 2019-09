Politiet bekrefter at frontfigur i rockebandet The Cars, Ric Ocasek, ble funnet død i sitt hjem i New York søndag ettermiddag.

Han ble funnet bevisstløs av sin modellkone Paulina Porizkova. Ifølge Pagesix døde Ocasek av naturlige årsaker.

I fjor ble rockestjernen innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame der Buddy Holly, Elvis Presley, Chuck Berry og Michael Jackson for å nevne noen også er medlemmer.

Ric Ocasek var vokalist, skrev tekster og spilte gitar i bandet The Cars, samt hadde flere soloprosjekter opp igjennom sin karrière. Han var også å se på filmlerretet i «Hairspray» tilbake i 1988, og i filmen «Made in Heaven» fra 1987.

The Cars største hits kan sies å være «Drive», «Just What i Needed» og «My Best Friend's Girl». Bandet ble oppløst i 1988, men gjorde comeback i 2010.