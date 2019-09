United Auto Workers går inn i sin første streik siden 2007, skriver Washington Post.

Beskjeden om at rundt 49.000 General Motors-ansatte blir tatt ut i streik kom etter at forhandlingene mellom bilgiganten General Motors og fagforeningen ikke kom i havn før fristen i helgen.

General Motors eier blant annet bilmerkene Cadillac, Chevrolet og Buick.

Langvarige samtaler

Samtalene har pågått siden juli, og ifølge avisen har distansen mellom partene vært stor.

Ifølge fagforeningen ønsker de bedre lønns- og helsevilkår, samt bedre jobbsikkerhet.

I en uttalelse sier General Motors at de kom med et tilbud som ville skape over 5,400 nye jobber og investere over 62 milliarder kroner som ville sørge for bedre vilkår for arbeiderne.

– Skuffende

– Vi ga et godt tilbud som ville gitt økt lønn, vilkår og flere jobber, og det er skuffende at lederne i United Auto Workers har valgt å streike, sier General Motors i en pressemelding.

Natt til mandag norsk tid, før streiken ble besluttet, gikk USAs president Donald Trump ut på Twitter og oppfordret partene til å bli enige.

– Nå er på igjen med General Motors og United Auto Workers. Kom sammen og få i stand en avtale, skriver presidenten på Twitter.