Amerikanerne Kelly Castille og Kody Workman har ved flere anledninger fått tyn for de tilsynelatende dramatiske bildene de legger ut på sin Instagram-profil «Positravely».

Tidligere i år måtte de forsvare seg etter at Workman holdt Castille på utsiden av et tolv meter høyt evighetsbasseng på Bali. På sosiale medier var flere brukere nådeløse mot det som så ut til å være et livsfarlig stunt.

Stunt

Nylig gjorde paret et lignende stunt, da ved en innsjø ved Andesfjellene i Peru.

– Det er en forskjell mellom å risikere livet ditt, og å risikere å ha et, skriver paret i innlegget som hører til bildet.

Også da møtte paret hard kritikk, skriver CNN.

– Hvorfor holder han deg alltid over kanten, spør en bruker.

– Dette burde hatt tittelen «naturlig utvalg». Sklir du, er du ferdig, skriver en annen.

Perspektiver som lurer

Nå letter paret på sløret overfor CNN, og forteller at stuntene deres ofte ikke er så farlige som de ser ut.

– Perspektivbilder som dette utelukker visse elementer som er rundt oss. Når det gjelder akkurat dette bildet, så er det måten det er vinklet på som gjør at det ser så dramatisk ut.

Paret sier også at de ikke skjønte at bildene ville bli så kontroversielle, og at de trodde at følgerne deres ville skjønne at de trikset med vinkelen bildene ble tatt på etter sist gang de møtte kritikk.

– Vi stoler på hverandre, og ville aldri gjort noe som setter livene våre i fare, uttaler paret til kanalen.

De avviser også at de noen gang har utfordret tilhengerne sine til å sette seg i farlige situasjoner.

– Vi vil ikke leve livene våre bekymret for hva noen andre en eller annen plass kan komme til å gjøre. Vi tror at alle er i stand til å gjøre sine egne valg, og bestemme seg for hva de skal eller ikke gjøre.

Paret har også besøkt Norge tidligere, og blant annet besøkt Preikestolen i Lysefjorden og Låtefoss i Odda.