Ved Olden i Stryn i Sogn og Fjordane melder politiet at flere elver går over sine bredder sent søndag kveld.

Vegen mellom Oldenelva og Simaelva er stengt.

Brannvesenet og politiet har startet evakuering av folk i nærheten.

40 hus

Det er 40 bolighus i området.

– Vi har enda ikke bestemt hvor mange vi skal evakuere, men er på stedet med brannvesenet for å vurdere saken. Vi har også kalt ut Røde Kors med båt, sier operasjonsleder Peter Algrøy i Vest politidistrikt til TV 2.

Han sier det er en viss sannsynlighet for at enkelte husstander kan bli sperret inne av vannmassene, i og med at det er flere elver som er gått over sine bredder.

– Det er snakk om mye vann rundt veier og hus, sier han.

– Alvorlig situasjon

Siden lørdag har det vært uvær i store deler av Vestlandet og deler av Sør-Norge. Mange steder er veier stengt på grunn av flom og jordras.

Vakthavende hydrolog ved NVE Flomvarsling, Erik Holmqvist, sier til TV 2 at de står overfor en krevende situasjon.

– Vi har en situasjon med veldig mye vann i mange vassdrag og også jordskred flere steder. Så det er en alvorlig situasjon på Vestlandet, sier han. Det er Møre og Romsdal hydrologen er mest bekymret for søndag.

– Det vil kunne gå nye jordskred og være flom flere steder, sier han.

NVE tror situasjonen vil normalisere seg i løpet av mandagen.