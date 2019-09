Bodø/Glimt tapte to viktige poeng i kampen om seriegullet da de spilte 3-3 hjemme mot Stabæk. Etter kampen var flere tydelig frustrert over dommer Svein Oddvar Moen.

Se scoringene i Sportsnyhetene øverst!

Kraftigst skyts kom fra Ulrik Saltnes, som trodde han hadde satt inn 2-2-målet, men det ble i stedet dømt straffespark fordi Philip Zinckernagel ble felt i like situasjonen før.

– Han tar ingen selvkritikk på det. Han dømmer det med den største selvfølgelig. Det er sånn han opptrer, sier han til TV 2.

– Nå scoret vi til slutt, så det var ingenting å si, men det er noe gjennomsyret arrogant der som er med å provosere oss utpå der, fortsetter Saltnes.

Svein Oddvar Moen var ikke tilgjengelig for en kommentar på Aspmyra. Moen har heller ikke besvart TV 2s henvendelser senere søndag kveld.

Berg: – Det bør han legge bort

Moen har i flere sesonger blitt regnet som en av Norges beste dommere.

– Det virket på dommeren at Aspmyra var en litt liten stadion for ham å dømme på. Vi må alltid akseptere dårlig dømming, men at han ikke kommuniserer frustrerer oss enormt, men vi kan bare takke oss selv for at vi ikke vinner denne kampen, sier Ulrik Saltnes.

Saltnes får støtte av lagkamerat Patrick Berg.

– Vi opplever dårlig dømming i løpet av en hel sesong. Sånn er det for alle lag, men som flere kanskje har vært innom liker jeg ikke holdningen til dommeren. Han var veldig arrogant hele kampen, og det synes jeg han bør legge bort med en god. Ha en fin tone, og det går an å prate med spillerne, sier Berg til TV 2.

Philip Zinckernagel ville imidlertid ikke være med på kritikken av Moen.

– Jeg synes ikke vi skal legge skylden på dommerne. Jeg synes i utgangspunktet han gjør en fin jobb, sier dansken, som imidlertid mente at han skulle hatt frispark og rødt kort på Yaw Amankwah etter å ha gått ned i en løpsduell med Stabæk-stopperen.

Knutsen: – Vi stiller tøffe krav

Glimt-trener Kjetil Knutsen merket at hans spillere ble reagerte.

– Jeg synes det var litt for mange kontroversielle situasjonen. Spillerne reagerer på at han er arrogant, og da er det med på å lage en dårlig stemning, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen, som understreker at han ikke var utpå banen og at Moen var «grei og hyggelig» med ham.

– Vi stiller tøffe krav til oss, og da skal vi også stile tøffe krav til de som leder kampen. Han er en god dommer, men i dag var det kanskje ikke helt femti-femti, men vi får ikke gjort noe med det, sier Knutsen til TV 2.

Molde leder nå Eliteserien med tre poeng ned til serietoer Bodø/Glimt.