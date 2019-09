Søndag ble det kjent at Alexandra Eva Lind har fått et brev fra styret i FNB Sandnes der det står at hun er ekskludert fra partiet.

– I brevet står det at jeg ikke har tillit fra styret, og videre at jeg skal ha bidratt til å skade partiet eller partimedlemmers omdømme, sier Lind til Sandnesposten.

Partiet fikk 9,1 prosent av stemmene ved valget i Sandnes, og Lind fikk ifølge avisen flest personstemmer i valget.

– Dette er en personalsak. Utover det har vi ingen kommentar, sier styreleder i Sandnes FNB John Hov til nyhetsbyrået NTB.

Frode Myrhol, partileder i FNB, stiller seg uforstående til utelukkelsen.

– Det er vanskelig for meg å forstå hvordan de tenker i Sandnes, men for meg virker dette totalt grunnløst, sier han til Stavanger Aftenblad.