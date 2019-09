Molde - Tromsø 3-0 (1-0)

Molde økte luken i toppen av eliteserien med seier over Tromsø søndag.

Og uavgjort for Bodø/Glimt mot Stabæk og Odd-tap for Viking begynner luken ned til de to største tittelutfordrerne å bli komfortabel for moldenserne.

Med ni kamper igjen står Molde med 46 poeng, fire poeng ned til serietoer Bodø/Glimt. Odd på tredjeplass står med 38 poeng etter at de måtte reise tomhendt hjem fra møtet med Viking i Stavanger.

– Molde tar gullet

Rosenborg har vist god form de siste serierundene, men at de skal klare å stjele gullet fra Molde tror ikke våre eksperter.

– Jeg får ikke inn i mitt hode at Molde kan unngå å ta gull i år, sier Ivar Hoff i FotballXtra.

Erik Huseklepp er enig.

– Jeg tror Rosenborg ender opp med medalje så sterke som de ser ut, og hvis de klarer den balansegangen å spille både i Europa og i eliteserien, så tror jeg de ender opp med medalje. Men jeg følger Ivar at det er litt for langt opp til Molde på gullplassen. Jeg tror Molde tar det gullet, tror Huseklepp.

Rosenborg slo Lillestrøm 3-1 lørdag og ligger etter søndagens resultater på fjerdeplass med 36 poeng, altså ti poeng bak serieleder Molde. Den luken tror Jesper Mathisen de blåkledde er veldig glad for å ha.

– Molde kjenner jo også litt Rosenborg i nakken. Ja, de har en solid luke, men begynner de å gå på et par av disse poengtapene, så har jo Rosenborg vist en stabilitet som har vært veldig imponerende. Det har for så vidt også Molde gjort. De har ikke tapt på ni kamper i eliteserien før denne kampen. Så det er ikke så mye som tilsier at de skal sprekke, men jeg tror nok de er glad for at de har den luken de har til Rosenborg. Den luken fikk de jo fordi Rosenborg åpnet denne sesongen på veldig dårlig vis, sier Jesper Mathisen.

For Bodø/Glimt og Odd begynner Rosenborg derimot å bli en trussel, mener Mathisen.

– Dette her ble en veldig bra søndag for Molde og Rosenborg nærmer seg både Bodø/Glimt og Odd for hver eneste runde som går nå. Så jeg tror nok Molde føler seg relativt komfortable på toppen, men Bodø/Glimt og Odd føler nok Rosenborgs pust i nakken i høyeste grad, understreker han.

Solid seier

Med kraftig regnvær hadde Molde problemer med å få et skikkelig overtak på Tromsø og det så lenge ut til at gjestene fra nord ville holde nullen til pause. Men ett minutt før hvilen tok Molde ledelsen litt ut av ingenting. Tromsøs Eric Smith klarerte bakover i eget felt etter en Molde-corner og Leke James pirket inn 1-0 til serielederne.

I det 68. minutt økte Mathis Bolly til 2-0 etter å ha blitt spilt igjennom av Eirik Hestad.

Fem minutter før slutt satte Etzaz Hussain spikeren i kisten da han satte inn 3-0 for Molde som tok en solid seier.