Det er full strid innad i regjeringen etter at Raja fredag gikk knallhardt ut mot sine regjeringskolleger i Fremskrittspartiet (Frp).

Raja siktet særlig til partiets utspill om snikislamisering og båtmigranter, og omtaler Frps retorikk som «brun retorikk».

Siden har reaksjonene strømmet på fra Frp-topper og senest statsminister Erna Solberg (H), som sier det er feil å karakterisere Frp som er brunt parti.

– Litt overrasket

Raja selv har foreløpig ikke kommentert den åpne striden, mens Grande sier Venstre ikke har noe å beklage. Det får Frp-leder Siv Jensen til å reagere ytterligere.

– Det er helt uakseptabelt at Venstres leder nå stiller seg bak Rajas sine uttalelser. Derfor var det helt på sin plass at statsministeren irettesatte dette og tok avstand fra det, sier Jensen til TV 2 søndag.

– Det er åpenbart at den interne uroen i Venstre gjør at de nå forsøker å skifte fokus, mener hun.

– Hvordan påvirker dette regjeringssamarbeidet?

– Jeg må si jeg er litt overrasket over dette, for det er altså Venstre som har valgt å gå inn i regjering med Frp, vel vitende om at vi står for en restriktiv innvandringspolitikk, som vi også får gjennomslag for i regjering.

– Ganske nødvendig

Jensens partikollega Per-Willy Amundsen (Frp) sa fredag at han krever en unnskyldning fra Raja og Venstre. Det vil ikke Jensen svare direkte på om hun også gjør.

– Jeg synes det er rart at Venstres leder ikke tar avstand fra dette. Jeg håper hun vil bidra til å rydde opp, sier Frp-lederen.

– Hva skjer hvis hun ikke rydder opp i dette?

– Det synes jeg det blir feil å spekulere i. Jeg forventer at hun rydder opp i dette. Det er ganske nødvendig, vil jeg si.

Verken Abid Raja eller Trine Skei Grande har besvart TV 2s henvendelser søndag.

Statsminister Erna Solberg gjentar søndag at hun mener Rajas karakteristikker er feilaktige og upassende.

– Jeg mener vi klarer å samarbeide godt om politiske saker, men det er ikke noe hjelp til regjeringssamarbeidet å komme med slike karakteristikker, sier hun til TV 2.