Bodø/Glimt - Stabæk 3-3

Håkon Evjen pirket inn 1-0 for Bodø/Glimt i hjemme mot Stabæk, men gultrøyene måtte se to poeng glippe etter 3-3 søndag kveld.

Molde vant mot Tromsø 3-0 og sørget for at avstanden ned til Glimt på andreplass er økt til tre poeng. Det til tross for at Bodø/Glimt klarte å beholde alle sine spillere i sommer.

Evjen var det heteste salgsobjektet, men 19-åringen var fortsatt Glimt-spiller da overgangsvinduet stengte tidligere denne måneden, men det manglet ikke på tilbud.

Ivar Hoff: – Du tar de pengene

Ifølge Eurosport kom det et bud på hele 20 millioner kroner fra AZ Alkmaar, men styret i Glimt vendte tommelen ned.

– De venter på den riktige prisen, men det er farlig, for plutselig er han skadet. Er det en klubb som er kommet med et bud på 20 millioner kroner, slik det er blitt spekulert, hadde jeg kjørt spilleren selv til den klubben, sier tidligere trener Ivar Hoff i FotballXtra.

– Du tar de pengene og finner en god erstatter, fortsetter Hoff.

Da overgangsvinduet stengte, ble daglig leder i Glimt, Frode Thomassen, spurt av Avisa Nordland om forhandlingene fortsetter med nederlenderne.

– Disse prosessene er blitt stadig mer glidende sammenlignet med for noen år siden. Før var det ofte aktivitet inn mot disse overgangsvinduene. Nå er denne dialogen mer flytende. Så det er vanskelig å utelukke noe som helst, uttalte Frode Thomassen til lokalavisen.

Koblet til Manchester-klubbene

Supportertopp mener Glimt-ledelsen har «store, fine gule baller» som våget å si nei til tilbudene som kom på stjerneskuddet.

– Jeg håper han havner i en klubb som utvikler ham. Om det blir en storklubb som låner ham ut, slik vi har sett med Martin Ødegaard i Real Madrid, kan det også fungere. Men jeg håper han går til en klubb som tar vare på ham og foredler den diamanten han er, sier talsperson for supporterklubben Den Gule Horde, Erik Baalman, til TV 2.

Daily Mail meldte forrige måned at Manchester City planlegger å hente Evjen i januar. Byrival Manchester United har også fulgt 19-åringen fra Narvik.

Håkon Evjen har scoret ti mål i Eliteserien denne sesongen.