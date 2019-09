«The Gunners» så ut til å gå mot en komfortabel trepoenger etter to Pierre-Emerick Aubameyang-scoringer i første omgang.

Så, sju minutter etter sidebyttet, inviterte Arsenal hjemmelaget inn i kampen.

Watford stod høyt med laget. Likevel forsøkte Arsenal å spille seg ut av eget felt etter et utspark fra keeper.

Sokratis Papastathopoulos slo en kort pasning til Matteo Guendouzi, til tross for at franskmannen var omringet av to Watford-spillere. Gerard Deulofeu fikk en tå på ballen, og Tom Cleverley var klinisk da han fikk avslutte fra 14 meter.

– Helt fullstendig grusomt

TV 2s kommentator trodde knapt det han så.

– Det er helt utrolig at Arsenal fortsetter på den måten der. Igangsettingene deres er helt fullstendig grusomme. Gang etter gang har dette skjedd. Snakk om å invitere motstanderen inn i matchen, sa Espen Ween.

Ekspertpanelet i TV 2s Premier League-studio trekker frem flere eksempler der Arsenal så vidt slapp med skrekken etter å ha spilt seg ut på lignende vis. De undres over hvorfor de valgte å spille med så stor risiko, 2-0-ledelse til tross.

– Snakk om å være sin egen verste fiende. Dette her er bare rør. Det måtte nesten gå galt til slutt. Å gjøre det er én ting, men da må du kunne gjøre det. De behersker det ikke godt nok, sier Erik Thorstvedt.

– De leder 2-0, hvorfor la laget komme inn i matchen? Jeg skjønner det ikke, følger Solveig Gulbrandsen opp.

Unai Emery forsvarer avgjørelsen om å spille ut bakfra.

– Vi prøvde også å slå langt, men de er fysisk sterkere enn oss, så de vant også den ballen, påpeker Arsenal-manageren overfor Sky Sports.



Kritisk til stoppermakkeren

Ti minutter før full tid ble vondt til verre for gjestene. David Luiz stakk ut en fot og felte Roberto Pereyra, og samme mann omsatte straffesparket til scoring.

Gulbrandsen er heller ikke imponert over Luiz' opptreden.

– Han løser flere situasjoner på en rar måte. Det oser ikke kontroll og en jeg ville stolt på i det forsvaret. Det er det Arsenal trenger, og han kommer ikke inn med det, mener hun.

Dermed ble det et gledelig gjensyn med Watford-fansen for nyansatte Quique Sánchez Flores. De gulkledde er imidlertid fortsatt tabelljumbo, ett poeng bak Wolverhampton og Aston Villa.

«The Gunners» står med åtte poeng, likt med rivalene Chelsea, Manchester United og Tottenham.