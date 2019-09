Se situasjonen i vinduet øverst!

Det var i 3-0-seier over Burnley 31. august at det kokte over for Sadio Mané.

Mot slutten av kampen hadde Mohamed Salah muligheten til å spille til Mané i strålende posisjon, men valgte istedenfor å gå selv uten å lykkes.

De to Liverpool-angriperne hadde en opphetet diskusjon ute på banen etter situasjonen, før det hele toppet seg da Mané ble byttet ut like etterpå.

Roberto Firmino måtte roe ned Manè på benken som var tydelig forbannet.

Mané: – Det er glemt

I 3-1-seieren over Newcastle lørdag scoret Mané to og Salah ett. De to så ut til å ha en god tone på Anfield og etter kampen forklarte senegaleseren at de to har blitt venner igjen, skriver Liverpool Echo.

Liverpool-stjernene skal ha benyttet landslagspausen til å rense luften.

– Det er glemt. Dette er sånt som skjer i fotball. Noen ganger må man ta ting ansikt til ansikt, forteller Mané til Canal+.

– Noen ganger skjer det at jeg ikke får pasninger, men vi har skværet opp og er like gode venner som vi har vært, legger Mané til.

– Salah har egoistiske sider

Etter kampen mot Burnley forsvarte Jürgen Klopp Manés reaksjon.

– Sadio er en følsom fyr, og det er bra. Vi er alle slik. Noe gikk åpenbart ikke slik han ville, og det var ikke at han ble byttet ut. Vi fikk klargjort hva som skjedde i garderoben. Det er alt vi vil si om det, sa Liverpool-manageren.

I TV 2s Premier League studio lørdag støttet Gary Neville at det gikk en kule varmt for Mané forrige ligarunde.

– Jeg synes han har rett til å bli sint, for Salah har egoistiske sider ved seg. Jeg har sett at det har vært anspent mellom dem over de siste 12 månedene. Det er ikke noe nytt som har skjedd de siste ukene, sier Neville.