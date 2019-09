Den spanske hovedstadsklubben var i lang tid kjent for å hente såkalte «galácticos» til klubben.

For eksempel da de hentet Zinedine Zidane fra Juventus.

De siste årene har Real Madrid derimot hatt en mer nøktern tilnærming på overgangsmarkedet.

Da Eden Hazard ble hentet i sommer, var han den første virkelige storsigneringen siden James Rodríguez ble hentet etter VM i 2014.

I mellomtiden har de hentet flust av tenåringer. Takefusa Kubo, Rodrygo, Vinícius Júnior og Brahim Díaz er noen av eksemplene.

Og naturligvis Martin Ødegaard.

Det er bare ett problem: Zinedine Zidane virker å foretrekke de mer rutinerte spillerne.

Guillem Balague har skrevet bok om blant andre Pep Guardiola, og kjenner til spansk fotball bedre enn de fleste. Foto: Olof Andersson

– De har signert unge spillere i håp om å finne den neste Lionel Messi, Raúl eller Neymar. Og kanskje har de gått for langt, for de har en trener som ikke har så stor tro på det. Derfor må de finne en gyllen middelvei, mener TV 2s La Liga-ekspert Guillem Balague.

Han er imidlertid optimistisk på Ødegaards vegne etter den gnistrende starten for Real Sociedad.

– Et toårig lån vil hjelpe ham, for de kommer til å se bra etter ham. Som 22-åring kan han dra tilbake til Real Madrid. Kan han ta over etter Luka Modric? Vi vet ikke, men kan han ta en rolle foran Casemiro? Det kan han definitivt gjøre. Og han kan spille enda flere steder, for han er en allsidig spiller, påpeker Balague.

– Det ble ikke godt likt

– Var Real Madrid et rett valg?

– Han ser seg ikke tilbake, så hvorfor skal vi gjøre det? Han gikk til verdens største klubb som 16-åring, men har en god familie og sterk mentalitet. Det er press hele tiden, men det er hva han ønsket, svarer han.

Balague minner om at Ødegaard til tider hadde det tøft da han spilte for Castilla, Real Madrids B-lag. Det var kontraktfestet at drammenseren skulle trene med A-laget og spille kamper for B-laget.

– Jeg vet at det ikke ble godt likt av B-spillerne. De var på trening sammen og prøvde å overbevise trenerne, men Ødegaard kom til kampene. Det var enda en test for en ung gutt, og det resulterte i at han hadde bedre av å dra og spille i en liga som bruker ballen, konstaterer La Liga-eksperten.

– La Real føler seg privilegert

I Real Sociedad er tonen en helt annen. Ikke bare har drammenseren levert målpoeng i sesongstarten, han er svært sentral i det oppbyggende spillet.

Balague forteller om en klubb som «føler seg privilegert» over at Ødegaard valgte dem.

– Alle er veldig fornøyde med personligheten og kvalitetene hans. I Real Sociedad snakker de allerede om hvordan en 20-åring har tatt over laget, sier han.

– Det var en lang liste med klubber som ville ha ham. I samråd med Real Madrid valgte han å fortsette i Spania. Real Sociedad tenker at han må ha sett noe i klubben som gjorde at han kunne komme og bidra og samtidig utvikle seg. De er glade for å være en del av hans reise, og jeg tror alle ser at det var et rett valg, fortsetter han.