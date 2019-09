Se hele intervjuet med Ødegaard i vinduet øverst!

Fire år og åtte måneder har gått siden Martin Ødegaard signerte for selveste Real Madrid som 16-åring.

Etter å ha vært på lån i nederlandske Heerenveen og Vitesse er Ødegaard tilbake i spansk fotball. Og de første kampene for Real Sociedad har vært en suksess. Lørdag scoret Ødegaard sitt andre mål for sesongen i seieren over Atlético Madrid.

I et lengre intervju med La Liga åpner Ødegaard opp om hvorfor valget falt på hans nye klubb i San Sebastián.

– Allerede ved slutten av forrige sesong følte jeg at det ikke ville vært bra for meg å dra tilbake til Madrid, forteller en åpenhjertig Ødegaard.

– For unge spillere, og for meg for øyeblikket, er det veldig viktig å få spilletid. I Madrid tror jeg det er veldig vanskelig å få, utdyper 20-åringen med et smil.

– Det er mange gode spillere der og konkurransen er veldig stor. Det var åpenbart for meg at det var bedre for meg å dra på et nytt lån, noe jeg tror klubben også var enig i. Vi fant en løsning ganske tidlig og jeg følte at det var viktig å få sesongoppkjøringen med den nye klubben. Det var grunnen til at vi bestemte oss så tidlig, sier Ødegaard.

Stortrives i Real Sociedad

Den avgjørelsen er han glad han tok. Ikke bare fungerer det godt på gressmatten om dagen, Ødegaard føler seg hjemme i klubben og San Sebastián.

– Jeg har det veldig bra her og nyter tiden her. Alt er bra, så jeg er veldig fornøyd.Jeg er komfortabel og føler meg hjemme her. Det gjør alt enklere. sier Ødegaard og legger til:

– Jeg følte det var riktig fra første stund. Folkene her er veldig hyggelige, spillerne er hyggelige og har tatt vare på meg fra dag én. Treneren også, han har virkelig hjulpet meg mye. Han er veldig klar på hva han vil, så det er veldig enkelt for meg å forstå hvordan han ønsket at jeg skal bidra. Det gjør det mye lettere.

– Bedre nå enn da jeg først kom til Spania

Da han kom inn i sin første kamp for Real Madrid 31. mai 2015, var Ødegaard den yngste debutanten for klubben i La Liga.

Nå er han fire år eldre og innrømmer at det føles bedre å være i Spania i en annen tid i livet.

– Det er fantastisk å være tilbake. Målet mitt er fremdeles å spille for Real Madrid. Det var derfor jeg signerte for dem, fordi jeg vil spille der en dag. For meg er dette stedet å være.

– Jeg føler jeg har blitt bedre de siste to årene. Jeg synes jeg er en bedre spiller og jeg er mer moden, eldre og litt sterkere. Jeg føler meg bedre nå enn da jeg først kom til Spania. Alderen hjelper også, selvfølgelig, sier Ødegaard med et lurt smil.

Etter de fire første seriekampene ligger Real Sociedad på sjetteplass i La Liga med syv poeng. Kamper i La Liga kan du se på TV 2 Sumo.