Legenden følte seg presset til å dele sin store hemmelighet - nå hylles han av prins William

Den walisiske rugby-legenden Gareth Thomas (45) står frem som hiv-positiv. I en emosjonell video på han har delt på Twitter, forteller han at han føler seg tvunget til å fortelle det.

– Jeg vil dele hemmeligheten min med deg. Hvorfor? Fordi det er min hemmelighet å fortelle. Ikke de onde som truer med å gjøre livet mitt til et helvete, og fortelle det før jeg gjør det. Og fordi jeg tror på dere og stoler på dere, sier Thomas.

– Jeg lever med HIV. Nå har du den informasjonen. Det gjør meg ekstremt sårbar, men det gjør meg ikke svak. Selv om jeg blir tvunget til å forteller dere dette, velger jeg å kjempe, opplyse og bryte stigmatiseringen omkring dette temaet, fortsetter han.

Foreldrene fikk journalister på døra

Thomas er den første britiske idrettsutøveren til å stå frem med en hiv-diagnose. Han brøt også barrièrer da han i 2009 sto frem som homofil, som den første profesjonelle rugby-spilleren.

I en BBC-dokumentar som kommer neste uke, kommer det frem at Thomas måtte oppsøke advokater etter at en tabloid-avis fant ut av hans status som HIV-positiv. Det førte til at journalister dro hjem til foreldrene hans.

– Jeg måtte ta kontroll over livet mitt. Når du har en hemmelighet som andre mennesker vet om, så gjør det deg veldig sårbar overfor dem, sier 45-åringen.

Hylles av prins William

Nå hylles han for nok en gang velge åpenhet som sin vei.

– Modig som alltid - en legende på banen og en legende utenfor. Du har vår støtte, Gareth, skriver prins William i en melding som Kensington Palace har lagt ut på Twitter.

Labour-leder Jeremy Corbyn slutter seg også til hyllesten.

– Gareth Thomas har igjen vist enorm styrke ved å stå frem som HIV-positiv. En rollemodell, som utfordrer stigma og fordommer, skriver han.

– Trodde jeg skulle dø

Men veien mot åpenhet har så definitivt ikke vært lett.

– Jeg har levd med denne hemmeligheten i årevis. Jeg har følt skam, og det har vært tungt å holde på en så stor hemmelighet, sier Thomas til Sunday Mirror.

Diagnosen kom som et sjokk på den tidligere rugby-spilleren.

– Jeg dro for en rutinemessig test på en privat klinikk i Cardiff. Jeg følte meg ikke syk, og trodde alt kom til å være ok. Da doktoren sa de ordene... jeg trodde jeg skulle dø. Det føltes som et ekspresstog kjørte på meg i 480 kilometer i timen, forteller han.