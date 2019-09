Luftambulansen er på vei til stedet.

– Vi fikk inn melding klokken 13.00 om at et barn har havnet i en elv nord for Steinkjer. Det er snakk om et lite barn, sier operasjonsleder Ellen Maria Brende, til TV 2.

Ifølge politiet er barnet oppe av vannet. Ambulanse har kommet frem, og jobber med barnet.

Skadeomfanget er ukjent.

Saken oppdateres!