Nok en gang har demonstrasjonene i Hongkong blitt voldelige.

Demonstrantene kastet søndag molotov cocktailer mot regjeringskontorene. Politiet svarte med å spyle folkemengden med en vannkanon og tåregass.

Politiet har ikke godkjent demonstrasjonen, skriver AP. Likevel er tusenvis i gatene for å protestere.

De store demonstrasjonene har pågått over mange uker, og protestene begynte da et lovforslag som åpnet for at fanger, inkludert politiske fanger, kunne sendes til fastlands-Kina.