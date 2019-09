Det ble en ekstremt ung seierspall under VM i skateboarding i São Paulo, Brasil.

I kvinneklassen - eller i dette tilfellet kanskje heller jenteklassen - var det 13 år gamle Misugu Okamoto fra Japan som vant gullet.

17 år gamle Sakura Yosozumi sikret seg sølvet, og trakk alderssnittet opp, ettersom bronsevinner Sky Brown fra Storbritannia bare er elleve (!) år gammel.

Skateboard står på OL-programmet for første gang under lekene i Tokyo neste år, og de svært unge medaljevinnerne ligger godt an til å være med å kjempe om medalje i Tokyo.

Dersom Brown, som har britisk far og japansk mor, kvalifiserer seg, blir hun tidenes yngste OL-deltaker fra Storbritannia. Hun vil også bli den yngste kvinnelige OL-deltakeren siden den kinesiske kunstløperen Liu Luyang i 1988, og den yngste kvinnelige deltakeren i sommer-OL siden svømmeren Liana Vicens fra Puerto Rico, som deltok i 1968, skriver insidethegames.

IKKE TIL FINALEN: Drømmen om sommer-OL svinner for Shaun White. Foto: Andre Penner

En som ikke hadde en god dag under skateboard-VM var den amerikanske snowboard-legenden Shaun White, som står med tre OL-gull i halfpipen.

Han forsøker å kvalifisere seg til OL i Tokyo, men ser håpet sitt svinne etter å ha mislykkes i å bli en av de åtte som kvalifiserte seg til søndagens finale.

White ble nummer 13 i kvaliken. Mannen som tok sølv bak ham under OL i Pyeongchang, japanske Ayumu Hirano, klarte heller ikke å kvalifisere seg. Han ble nummer 17.