Den kom med 2-0 på hjemmebane mot tabelleder Atlético Madrid.

Både Marca, AS og Mundo Deportivo gir nordmannen maks-karakteren. Den er tre symboler. Det samme får keeper Moyá og Mikel Oyarzabal.

Ødegaard scoret sitt andre mål for sesongen. Det kom på et skudd som gikk via en forsvarer. Ikke lenge etter la han frisparket som førte til at Nacho Monreal scoret i sin første kamp siden overgangen fra Arsenal.

– Det måtte bli Ødegaard som fikk opp boksen. Det var han som hadde nøkkelen. Han tok tak i kampen i 1.-omgangen og hadde ingen intensjon om å gi slipp på den, skriver Marca.

Real Sociedad er oppe i sju poeng etter fire kamper, tre av disse spilt borte på grunn av oppgradering av Anoeta-stadion.

Ødegaard sa etter kampen at «det kanskje var den største dagen hans på fotballbanen».

Real Sociedad-trener Imanol Alguacil sa følgende til Marca:

– Vi visste hva Ødegaard kunne da vi hentet ham, men at han presterer slik dag etter dag, er imponerende.

Også utenfor Spania er Ødegaard navnet som drar til seg de største superlativene. Italias største sportsavis, Gazzetta dello Sport, skriver dette:

– Real Sociedad kontrollerte mye av kampen og ble ledet av Martin Ødegaard. Han er det unge norske talentet Real Madrid fortsetter å leie ut.

Ødegaard er leid inn fra Real Madrid for to sesonger, men avtalen kan brytes av begge parter sommeren 2020.