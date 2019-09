Droneangrepet kan føre til oljeprishopp: – Vi kan fort se 70 dollar fatet

Verdens største oljeprosesseringsanlegg, som ligger i Buqyaq i Saudi-Arabia, ble natt til lørdag rammet av et droneangrep som førte til kraftige branner.

Den sjiamuslimske houthi-militsen i Jemen har tatt på seg skylden for angrepene.

Houthi-militsen har også tatt på seg skylden for flere droneangrep mot saudiarabiske tidligere lørdag.

Anlegget i Abqaiq står for fem prosent av verdens oljeproduksjon. Markedene er stengt i helgen, men når de åpner igjen er det flere analytikere verden over som varsler et oljeprishopp.

Blant de største noensinne

– Dette er av historiens desidert største produksjonstedstengning, sier oljeanalytiker Trond Omdal, til TV 2.

Han mener det er all grunn til å tro at droneangrepet kan få dramatiske konsekvenser, og tror det meste avhenger av om Saudi-Arabia klarer å gi et signal på om de vil være i stand til å fikse anlegget i løpet av kvelden eller tidlig mandag morgen.

– Om dette kan vare i noen uker, ser jeg nok prisene over 70 dollar. Jeg ser noen snakker om over 80 dollar, men så lenge de klarer å fikse dette i overskuelig fremtid tror jeg vi vil lande på 70-tallet.

Om prisen skal bikke 80 dollar fatet, må Saudi-Arabia signalisere at det tar flere måneder å få produksjonen tilbake på beina, tror Omdal.

– Da finnes det ikke ledig overskudd til å dekke dette, sier han.

Han tror det er USA vil frigjøre strategiske reserver fra sitt petroleumsoverskudd. USA har et overskudd på omlag 50 millioner fat fra i fjor.

Her hjemme sier Omdal at et prishopp vil kunne merkes i form av høyere bensinpris.

– Det vil ikke komme over natten, men i løpet av en uke eller to vil vi kunne få høyere bensinpris.

Verdens største

Sent lørdag kveld sa landets energiminister prins Abdulaziz bin Salman at oljeproduksjonen stanses midlertidig som følge av angrepet. Det er to anlegg tilhørende Saudi Aramco som er rammet og som får konsekvens for halve landets oljeproduksjon

– Angrepet har resultert i en midlertidig stans i produksjonen ved anleggene i Abqaiq og Khurais, sier energiministeren til Saudi-Arabias offisielle nyhetsbyrå Saudi Press Agency.

Han la til at noe av tapet av produksjon vil bli dekket opp av oljelagre.

Det var verdens største oljeprosesseringsanlegg, som ligger i Buqyaq i Saudi-Arabia, som natt til lørdag ble rammet av et droneangrep som førte til kraftige branner. Oljefeltet Khurais ble også rammet, opplyser det saudiarabiske innenriksdepartementet. Den sjiamuslimske houthi-militsen i Jemen har tatt på seg ansvaret for angrepene.