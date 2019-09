Dermed ringte hytteeieren til politiet klokken 14.47 søndag.

– Vi kjørte mot Hvaler fra Fredrikstad, og det tar jo litt tid. Heldigvis traff vi ham ved veien, og han tilstod forholdet ganske raskt, sier operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt til TV 2.

Både mannen og kvinnen er kjenninger av politiet, og mannen er tidligere domfelt for en rekke tyverier.

Overfor politiet har han forklart at han natten i forveien hadde brutt seg inn i en annen hytte og sovet der. I tillegg erkjenner han å ha stjålet en sykkel fra en tredje hytte.

– Begge er pågrepet, og vi tar en runde for å se om det er flere hytter som er berørt. Så får juristene ta en vurdering av om det er grunnlag for å be om fengsling eller hva vi gjør visere, sier operasjonslederen.