Etter 13 år som statsminister, kan dette bli hans siste valg

Lieberman er en slu rev som holder kortene tett foran tirsdagens valg. Men partiet hans kan bli tredje størst ved valget – og Lieberman ende opp som den store jokeren.

Netanyahu vil være helt avhengig av ham for å få flertall, det samme vil Gantz være.

Spørsmålet er om mannen fra Moldova vil støtte noen av dem.

En annen maktfaktor ved dette valget er de arabiske partiene.

Araberne utgjør 20 prosent av Israels befolkning, og kan spille en stor rolle – hvis de vil.

Ved forrige gang var det under 50 prosent av de arabiske innbyggerne som møtte opp for å stemme.

Men da var de fire arabiske partiene splittet. Nå har de samlet seg på en liste, og ifølge målingene kan de gi Lieberman kamp om tredje-plassen.

Lederen for enhetslisten, Ayman Odeh, har sagt de vil gi sin støtte til Benny Gantz. Han har til og med gitt utrykk for at araberne kan tenke seg å delta i en Gantz-regjering – hvilket vil være første gang i landets historie.

Men å forene Lieberman med Odeh er en oppgave selv en høyt respektert forsvarssjef som Gantz skal få slite godt med.

Dermed kan valget tirsdag ende med to alternativer; et tredje parlamentsvalg på et år – eller en storkoalisjon av Likud og Blått og Hvitt.

Ingen i Israel, ikke politikerne og hvert fall ikke velgerne, ønsker enda en runde.

Da er det mer sannsynlig med en to-parti-regjering. Det har skjedd før her i landet.

Men en slik regjering vil ikke bli ledet av Benjamin Netanyahu. Det kommer til å være et ultimativt krav fra Blått og Hvitt.

Det har sagt høyt og tydelig at de vil ikke være med i en regjering, ledet av en mann tiltalt for korrupsjon. Netanyahu er tiltalt for å ha gitt flere mediekonsern fordeler mot positiv dekning i aviser og TV-stasjoner.

Og han er beskyldt for å ha mottatt cubanske sigarer og champagne til en verdi av over 200 000 amerikanske dollar.

I oktober må han svare for seg i en rettslig høring, og der slipper han neppe unna med å beskrive det hele som «fake news».

Til avisen Jerusalem Post sier nestlederen i Blått og Hvitt, Yair Lapid, at alle andre Likud-ledere enn Benjamin Netanyahu er akseptable for dem.

– Jeg vet at de innad i Likud ikke vil akseptere at Netanyahu drar partiet gjennom et tredje valg. De forberede seg på et raskt lederskifte i Likud, sier Lapid.

Dermed kan tirsdagens valg bli det siste for mannen som har preget Israel og Midt-Østen i 13 år og 188 dager når israelerne går til urnene.