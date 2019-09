I slutten av juli holdt Bernt Kjøsnes på å miste huset, da store mengder nedbør dundret ned over fjellsidene i Vassenden i Jølster i Sogn og Fjordane.

De enorme kreftene i vann- og jordmassene raste bare 2,5 meter fra Bernts husvegg.

Nå er det igjen ventet store nedbørmengder og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har oppjustert flomvarselet til oransje farenivå for flere deler av Vestlandet.

Da tar Kjøsnes ingen sjanser.

– Vi pakker sakene og evakuerer, sier han til TV 2.

Frykter tap av flere liv

Etter det store skredet nesten tok huset deres i slutten av juli, har familien bitt varslet av kommunen hver gang NVE sender ut gult og oransje farevarsel.

– Vi er bekymret for at det skal gå flere menneskeliv. Det gikk ett liv i det forrige raset og det er ett for mye. Det kan i verste fall gå galt flere ganger, derfor tar vi det på alvor og evakuerer, sier Kjøsnes.

Verst uvær er det ventet i Møre og Romsdal, Hordaland og Sogn og Fjordane, der han NVE satt farenivået til oransje.

Noen steder på Vestlandet er det ventet opp mot 100 millimeter nedbør i løpet av et døgn. Totalt lørdag og søndag kan det komme opp mot 150 til 200 millimeter enkelte steder.

NVE har derfor satt oransje farenivå for jordskred, flom og kraftige vindkast flere steder denne helgen.

– Et alvorlig varsel

Skred- og vassdragsdirektør Anne Britt Leifseth i NVE sier at oransje farenivå er et alvorlig varsel.

– Oransje farenivå sier at vi kan forvente store skader og konsekvenser, sier Leifseth.

Entreprenørene til Statens vegvesen er i beredskap og både politiet og kraftselskapet BBK har kalt inn ekstra beredskap.

Det ventes lokalt kraftige vindkast på 20 meter per sekund i Telemark, Aust-Agder midtre og indre strøk av Hordaland, samt østlige deler av Vest-Agder.

Meteorologisk institutt ber folk i disse områdene om å feste alle løse gjenstander.

– Gjenstander kan bli tatt av vinden eller blåse over ende. Strømforsyningen vil bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet, advares det.

Fare for skred

Lørdag og søndag er det fare for jord- og flomskred i indre og midtre deler av Vestlandet og Nordvestlandet.

Bratte skråninger, bekker og elveløp er spesielt utsatt siden grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy.

– Det er ventet mange skredhendelser, og noen kan få store konsekvenser. Store hendelser kan nå bebyggelse, vei eller bane, står det å lese på Varsom.no.