– Selv Guardiola hadde trengt flere overgangsvinduer

Denne sesongen gikk Manchester United-styret for en annen tilnærming på overgangsmarkedet.

Fremfor å hente etablerte stjerner med store navn – og ikke minst svimlende lønnskrav – gikk de for britiske spillere fra mindre klubber i England.

Gary Neville, som forrige helg gjestet TV 2s Premier League-studio, liker strategien, men understreker at Manchester United ikke er en «quick fix.»

– Hvem enn United hadde ansatt etter forrige sesong ... la oss si Pep Guardiola: Han ville trengt to-tre overgangsvinduer, mener Neville.

– Han kom inn til en fantastisk stall i Manchester City, men trengte tre-fire overgangsvinduer før han ble mester. Man trenger å rydde opp. United har ikke i nærheten av den stallen Guardiola kom til. Ole Gunnar Solskjær, eller hvilken som helst annen manager, ville trengt tre-fire vinduer for å bygge opp den stallen, fortsetter han.

– Desperate etter suksess

Forrige lørdag var Gary Neville gjest i TV 2s Premier League-studio. Foto: Helge Skodvin

Den tidligere høyrebacken tror Solskjær har hatt stor innflytelse på Manchester Uniteds nye overgangsstrategi.

– Han forstår klubben. Fansen går for å se unge, energiske spillere. De spillerne bryr seg. De vil være i klubben, og er desperate etter suksess. Det er den rette veien å gå med tanke på hvor United har vært, mener han.

Selv var kristiansunderen av samme oppfatning da TV 2 delte Nevilles synspunkt med ham etter 1-0-seieren over Leicester.

– Scott McTominay flyger inn i alt som er av taklinger, og straffen får vi på grunn av Pereira sklitakler ballen inn i 16-meteren. Det er ikke alltid finspillet som gir resultater. I dag viser vi karakter. Disse ungguttene vet hva det betyr å spille her, og vet hva fansen liker. De liker energi, forsøk og taklinger, forklarte Solskjær.

– Trenger tre signeringer

Neville mener at klubben de siste årene har hentet for mange spillere som har vært der for pengenes skyld, og at det til tider er blitt gjort panikkjøp.

– Jeg likte ikke laget sist sesong. Denne stallen – Lindelöf vil være der, Maguire vil være der, og Wan-Bissaka og McTominay vil være i klubben. Nå trenger de å vokse. De ville vært bedre om de hadde Lukaku, Fellaini og Herrera, men de ville ikke ha vunnet ligaen med dem. Så bli kvitt dem, ta et steg tilbake for å ta flere fremover og få inn de rette spillerne, er United-legendens budskap.