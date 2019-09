Hampus Gustafsson scoret to ganger og bidro sterkt til at regjerende NM-mester Frisk Asker åpnet ishockeysesongen med seier over Vålerenga.

Vålerenga vant grunnserien sist sesong og vil naturlig nok være misfornøyd med å reise både mål- og poengløs fra Asker etter sesongåpningen.

Gjestene noterte 39 skudd på mål, men klarte aldri å overliste Frisks svært solide keeper Nicklas Dahlberg.

Nettsus fikk derimot Gustafsson i motsatt ende. Han satte inn 1-0 på pasning fra veteranen Anders Bastiansen etter sju minutter. I annen periode doblet samme mann ledelsen for hjemmelaget.

Endre Medby satte inn 3-0-målet som punkterte kampen drøye tre minutter før slutt.

– Det er nesten pinlig

Etter kampen var Vålerenga-trener Roy Johansen mer frustrert over dommerne enn selve tapet.

– Dommeren legger lista veldig lavt. Det er nesten pinlig. Vi må håndtere tøffere spill i Get-ligaen enn det dommeren tillater. Det var et tema i fjor, og det kommer til å være et tema i år også. Det blir altfor mye utvisninger i kampene. Det blir hakkete og lite fem mot fem, sier han til TV 2.

Han ønsket at listen skal legges høyere, slik at det tillates tøffere spill.

– Vi skylder ikke på dommeren når det gjelder resultatet, det er likt for begge lag, men lista legges for lavt. Vi må håndtere tøffere spill og tydeligere feil ved utvisninger, og ikke blåse kampen i stykker, sier Johansen.

Grüner-jubel

Det eneste Oslo-laget som kunne juble for seier lørdag, var eliteseriedebutanten Grüner. I Grünerhallen valset de over en annen fersking, Narvik, med 5-1.

Stavanger har spilt to kamper og topper ligaen med full pott og 16-4 i målforskjell. Lørdag ble Manglerud Star banket 8-1 på borteis.

Storhamar trengte forlengning hjemme mot Lillehammer for å ta sin annen strake seier. Phil Marinaccio avgjorde til 3-2 for vertene.

I den siste lørdagskampen vant Sparta 6-4 borte mot Stjernen.

(©NTB/TV 2)