– Jeg vet ikke helt hva jeg skal si annet enn at jeg er vanvittig glad det skjedde etter tunnelen og at begge kom seg ut såpass fort, sier den populære artisten til TV 2.

Han og en kompis var på vei til Borlänge i Sverige på en spillejobb da bilen tok fyr.

I løpet av få sekunder fikk han parkert i en lomme utenfor fornøyelsesparken Tusenfryd.

Ifølge Christiansen selv tok det omkring fem minutter fra han parkerte bilen, til den var nedbrent.

Forbipasserende varslet politiet om brannen noen minutter før klokken 16 lørdag.

– Et vitne som kjørte bak, så det brant en stripe under bilen. Det kan tyde på at det har vært en bensinlekkasje, sier operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt til Dagbladet.

POPULÆR: Mikkel Christiansen (26), her avbildet i 2014, har lenge vært glad i biler. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

26-åringens Porsche 911 Turbo har også tidligere vært i nyhetsbildet da den ble stjålet fra parkeringen ved Oslo lufthavn. To dager senere dukket den opp igjen.

Bilen kostet 700.000 kroner og ble produsert i 1975.