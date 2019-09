– Hvis han fortsetter utviklingen sin denne sesongen, er det bare til å glede seg til å se ham for Real Madrid neste sesong. For så god er han nå i ferd med å bli, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Drammenseren stod lørdag overfor sin hittil største test da Atlético Madrid stod på motsatt banehalvdel.

Ikke bare er hovedstadsklubben serieleder. De er også regnet som et av verdens beste lag defensivt.

Scoret i hjemmedebuten

Etter det som hadde vært et tett og jevnt oppgjør, sendte drammenseren «La Real»-fansen til himmels etter en snau time spilt.

Kampen var den første på nyoppussede Reale Arena, på folkemunne kjent som Anoeta.

– Å score her, det første målet på ny stadion, er stort. Jeg er veldig fornøyd. Vi ga fansen det de fortjente i dag, sier 20-åringen til TV 2.

– I dag synes jeg at vi er mye bedre enn dem. Det er klart at det vanligvis er et meget sterkt lag, men vi viser i dag at vi skal være med å kjempe om Europa-plassene. Det var en bra kamp av laget, fortsetter han.

Ødegaard mottok ballen like utenfor 16-meteren. Med et godt førstetouch kom han seg inn foran Vitolo. Han dro seg innover i feltet, og skaffet seg nok rom til å fyre av. Skuddet gikk via Stefan Savic, noe som satte keeper ut av spill.

Avslutningen hadde imidlertid retning mot mål, og blir stående som Ødegaards andre scoring på fire La Liga-kamper.

– Det han holder på med om dagen er utrolig imponerende. I dag herjer han mot et av verdens beste lag. Dette er ikke middels motstand i Nederland, men mot en vinnerkandidat av både La Liga og Champions League. Han drar av spillere, slår fantastiske pasninger og scorer et nydelig mål, roser Mathisen.

– Verdensklasse

Da Real Sociedad doblet ledelsen tre minutter senere, var 20-åringen igjen sentral. Ødegaard svingte et frispark inn på bakerste stolpe. Der vant Alexander Isak hodeduellen og fikk avslutningen på mål. Jan Oblak klønet det til i Atlético-buret, noe som gjorde at Nacho Monreal fikk en enkel jobb i å tuppe inn 2-0.

– Ødegaard har levert stabilt og godt i samtlige kamper denne sesongen for sin nye klubb. I tillegg til at han viser seg frem offensivt, legger han ned en enorm jobb defensivt. Han er i ferd med å bli en langt mer komplett spiller enn han var for ett år siden, og en del av de tingene han gjør i kveld er rett og slett verdensklasse, mener TV 2s fotballekspert.