Norwich-sjokk: – Det er en svakhet og et stort problem for City

Norwich - Manchester City 3-2 (2-1)

Se Norwich sjokkere Manchester City i vinduet øverst!



Det var mesterne fra Championship mot mesterne i Premier League. Og det var et skadepreget Norwich som sjokkerte Manchester City.

Etter lørdagens tap ligger City nå fem poeng bak serieleder Liverpool.

– Veldig godt gjort av Norwich, dette er et minneverdig Premier League-øyeblikk vi er vitne til, sier Gary Neville i Premier League studio.

– Jeg tror dette er et stort øyeblikk vi nettopp har sett i denne sesongen. For det er ikke noen rask måte å løse dette på. Overgangsvinduet er stengt, Manchester City kan ikke fikse problemet før i januar. De kommer ikke til å få en dominerende midtstopper som de ønsker i januar, uansett. For de beste midtstopperne i verden vil ikke være tilgjengelig. De må vente på Laporte, når han kommer tilbake må han komme i form igjen. Men hvor mange poeng har Liverpool da?, legger Neville til og konkluderer:

– Manchester City har ikke vært sårbare på to år. Nå ser de plutselig sårbare ut.

– En svakhet

Pep Guardiola gikk på sitt første tap for sesongen og slapp inn tre mål. Neville mener City har et stort problem i forsvarsrekken.

– Når man ser på målene de får i mot er det et mønster. Det er mer enn et mønster. Det er en svakhet. Mer enn 50 prosent av baklengsmålene forrige sesong kom på cornere. Det er et stort problem for Pep Guardiola. Han har det beste tekniske laget i hele landet. Men det betyr også at han har små spillere. David Silva, Bernardo, De Bruyne, Raheem Sterling, Agüero, Gündogan. Problemet er at de ikke er gode i luften, dermed er det lag som kan utnytte det, sier Neville.

På Norwich sin 3-1 scoring var det midtstopper Nicolás Otamendi som sov i timen.

– Dette er en svært god sjanse for Liverpool. Laporte er ute med skade, Company er borte. Kan Stones og Otamendi vinne ligaen med Manchester City? De er nødt til det, for de neste tre månedene er uten Laporte og det er et stort problem. Da Pep Guardiola kom til Manchester City vant de ikke ligaen. Da hadde han Stones og Otamendi. De har bevist at de ikke vinner ligaer, understreker Neville.

– Sjokkerer mesterne i England

Norwich hadde en enorm oppgave da de tok i mot Manchester City på Carrow Road. Men vertene gikk ut i kjent stil og prøvde å stresse City-spillerne.