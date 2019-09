– Nordsjøen er blant områdene med størst potensial i verden

De rager 175 meter over havoverflaten, og har turbin-blader som hver for seg er like lange som vingespennet på et Airbus A380-fly.

Slike flytende vindturbiner har Equinor lyst til å bygge tusenvis av, og spre langs norskekysten og i Nordsjøen.

– Vi er nødt til å skalere opp hele produksjonen. Her i Skottland har vi fem turbiner. I fremtiden vil vi trenge femti, fem hundre og etter hvert fem tusen turbiner for å gjøre denne teknologien til en stor kilde for ren energi til Europa, sa konserndirektør Al Cook i Equinor, da TV 2 ble med til verdens første flytende vindfarm utenfor den skotske øst-kysten i august.

Langt ute av syne for folk flest, dupper Hywind Scotland-turbinene i sjøen og gir strøm til 20 000 husholdninger. Det er likevel én ting som hindrer ytterligere utbygging og kraftproduksjon i storskala – kostnadene.

– Ja, per i dag er kostnadene for høye. Men til de som er skeptiske, så sier vi bare se på sol, se på landbasert vindkraft og bunnfast havvind, og se på den teknologi- og industriutviklingen de har hatt. Der har kostnadene blitt redusert, og det er ingen grunn til at ikke det samme skal skje med flytende havvind, med det enorme potensialet som finnes der, sier forretningsutvikler Arne Eik i Equinor.

Nye målinger

Denne uken var deler av bransjen og fagmiljøet rundt vindkraft samlet til konferansen «Science Meets Industry» ved Universitetet i Bergen.

Professor Nils Gunnar Kvamstø ved Universitetet i Bergen er en av forskerne som har målt potensialet for vindkraft langs Norskekysten. Han sier potensialet er stort. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2.

Der kom det blant annet frem at forskere ved Universitetet i Bergen har gjort vindmålinger ved en rekke oljeplattformer langs hele Norskekysten, noe som aldri før har blitt gjort på denne måten.

– Vi har tidligere målt vindgrunnlaget ved hjelp av værkart og modellstudier, men vi har aldri før vært i stand til å gjøre nøyaktige beregninger ved hjelp av observasjoner. Det kan vi nå, sier professor Nils Gunnar Kvamstø ved UiB.

Disse observasjonene har gitt forskerne bedre grunnlag for å anslå potensialet for flytende vindkraft på norsk sokkel.

– Så langt viser resultatene på de enkelte målestasjonene at det er et veldig høyt potensial for å ta ut vindkraft på norsk sokkel. Dette er faktisk blant områdene med høyest potensial i verden, fordi man har jevn og stabil vind hele året, sier Kvamstø.



Det virker kanskje utrolig, men ifølge forskerne ved Universitetet i Bergen, kan flytende havturbiner innenfor et areal på 70 ganger 70 kilometer (firkanten) gi like mye energi som hele den norske vannkraftproduksjonen i dag. Grafikk: TV 2.

– Like mye energi som hele den norske vannkraftproduksjonen

Så hvor mye kraft kan en flytende havturbin produsere? Turbinene som flyter i vindfarmen Hywind Scotland produserer 6 megawatt hver. Det er nok strøm til 4000 husholdninger. I fremtiden ser Equinor for seg å utvikle teknologi som gjør det mulig å produsere enda mer.